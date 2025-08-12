Álvaro Fernández no irá al Deportivo, que anuncia el fichaje del portero Daniel Bachmann

Se le está encasquillando la planificación a Antonio Cordón en la semana previa al inicio de Liga. O al menos es lo que parece desde fuera. La renovación de la portería sufre un pequeño inconveniente porque el Sevilla, que acaba de firmar a Odysseas Vlachodimos, ya sabe que Álvaro Fernández ya no irá al Deportivo de la Coruña, que era el destino aparente del meta riojano. El club herculino ha anunciado en la tarde de este martes la contratación de Daniel Bachmann.

Ahora mismo, el Sevilla sólo tiene inscrito a Nyland. A cinco días del partido en San Mamés, el noruego es el único que podría jugar en espera de que se concrete la contratación de Vlachodimos. Álvaro Fernández es uno de los siete futbolistas con contrato, incluido ya Vlachodimos, que no están inscritos en LaLiga. Y cuando parecía que Riazor iba a ser su destino, el club coruñés ha cogido otra vía, pese a que su entrenador, Antonio Hidalgo -con el que triunfó en el Huesca-, lo había fijado como prioridad.

El meta riojano tenía que ser inscrito antes de ser cedido al Deportivo. La negociación estaba abierta sobre la cesión con opción de compra, que sería ejecutiva automáticamente en caso de ascenso a Primera División del equipo coruñés. Pero para cederlo el Sevilla tenía que inscribirlo antes, o rescindirle el contrato recién renovado al futbolista. Ante el marasmo de la situación, el Deportivo se ha decantado por Dnaiel Bachmann, guardameta austríaco que llega a Riazor cedido con opción de compra por el Watford. Ya es oficial incluso.

El fichaje exprés del Deportivo del portero austríaco es un pequeño revés dentro del guión de Cordón, que ahora tendrá que buscar otra salida a Álvaro Fernández tras cerrar la contratación, cedido por el Newcastle sin opción de compra, de Vlachodimos. De aquí al sábado, lo más tardar el domingo antes de las 19:30, hora en la que da inicio el Athletic-Sevilla, Cordón debe hallar soluciones a varios problemas. Y la portería es uno de ellos, aunque siempre quedará la opción de inscribir a Vlachodimos y dejar sin inscribir a los futbolistas que no cuenten, caso de Álvaro Fernández.