Odysseas: "Desde el momento que escuche al Sevilla no tuve dudas"

El Sevilla ha presentado este miércoles a Odysseas Vlachodimos, que llega en calidad de cedido para la temporada 2025-26. Esta es la tercera incorporación de club de Nervión tras los fichajes de Alfon y Gabriel Suazo. El griego aseguro que "está muy contento y feliz de estar aquí".

Sobre sus primeras horas en la capital andaluza ha asegurado "que ha sido muy fácil llegar al equipo, tengo unos compañeros fantásticos y me han acogido fenomenal desde el primer segundo". "Desde el momento que escuché el Sevilla no tuve dudas, LaLiga es fantástica para seguir creciendo como jugador", agregó tras tomar la decisión de unirse al conjunto sevillista en lugar de otros clubes.

El cancerbero Vlachodimos aseguró que uno de sus objetivos en el Sevilla es "volver a ganar trofeos". En cuanto a su experiencia comentó que ha jugado partidos en la Champions y competiciones internacionales". Sobre su papel explicó que es "ayudar al equipo en todo lo que pueda, hacer mejor a los compañeros y dar lo mejor de mí". Sobre la competencia con Nyland en la portería él declaró que quiere "jugar", aunque admite que eso será decisión del técnico Matias Almeyda.

A pesar de que el portero de 31 años de edad llega tras jugar sólo un partido la pasada temporda, indicó que se siente "muy bien fisícamente y preparado". "Ha sido una pretemporada fantástica en el Newcastle, hemos estado en Corea, Singapur y Austria", añadió.

Por último fue cuestionado por su compatriota Vassilis Tsartas, que también se enfundó la elástica sevillista. Sobre este dijo que no ha podido aún tener la oportunidad de hablar con él. "Su experiencia fue increíble aquí como en la selección, con su pie de oro", agregó.