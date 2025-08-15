Pedrosa se apunta a San Mamés y Rafa Mir ausente en la sesión

Día festivo en toda España, pero no para el Sevilla, que sigue trabajando de cara a su estreno liguero, en el que visitará San Mamés para dar el pistoletazo de salida a la temporada 2025-26. De cara al duelo contra el Athletic Club, todo indica que estará disponible Adrià Pedrosa, que ha sido la novedad en el entrenamiento de este viernes, al igual que Idumbo, quien sumó su segunda sesión tras reincorporarse en el día de ayer.

En cuanto a las ausencias, destaca la de Rafa Mir, que no ha aparecido en la sesión. El delantero se une a las bajas de Jordán, Badé, Nianzou, Ramón y Vargas. Parecía que el internacional francés y el suizo podrían estar en el estreno liguero, pero está complicado, teniendo en cuenta que ya solo resta un entrenamiento antes de que el equipo de Nervión viaje a Bilbao.

Ahora mismo, Pedrosa —cuyo futuro sigue sin estar muy claro— sería el lateral izquierdo titular para este domingo, teniendo en cuenta que Gabriel Suazo sigue sin inscribir. El ex del Espanyol sí está inscrito, por lo que apunta, como mínimo, a estar presente en San Mamés.

El que también ha estado es Juanlu, felicitado por sus compañeros, mientras que desde Italia apuntan a que se están cerrando los últimos detalles para su traspaso al vigente campeón de Italia. Aún no se descarta que el lateral derecho entre en la lista de convocados y esté presente en el duelo contra el Athletic.

Matías Almeyda sigue echando mano de la cantera para completar los entrenamientos, entre ellos jugadores como Álex Costa, atacante fichado en este mercado estival para reforzar el ataque del filial.