Idumbo, la novedad en el entrenamiento; Badé sigue ausente

El Sevilla sigue preparando su estreno liguero, aunque persisten las dudas sobre los jugadores que viajarán a Bilbao debido a las inscripciones y a las lesiones. Quien sí se apunta a la cita de San Mamés es Idumbo, que ha reaparecido junto al resto de sus compañeros en la sesión de hoy, que ha contado hasta con 13 canteranos.

El futbolista belga cayó lesionado el pasado viernes, día en el que el club informó de que sufría una lesión miofascial leve en los aductores del muslo izquierdo. Seis días después, ha reaparecido a las órdenes de Matías Almeyda y todo apunta a que estará en el debut liguero del Sevilla, ya que está inscrito con ficha del filial. El joven jugador, de 20 años, ha sido una de las notas positivas de la pretemporada, siendo titular en los encuentros ante el Schalke 04, el Marsella y en el Trofeo Antonio Puerta, en el que incluso marcó.

También continúa sumando entrenamientos Ejuke, que regresó ayer, al igual que el nuevo portero Odysseas Vlachodimos, quien completó su segunda sesión tras ser presentado. Siguen ausentes Badé, Pedrosa, Nianzou, Ramón Martínez, Joan Jordán y Vargas y ya sólo restan dos entrenamientos antes del estreno liguero del equipo sevillista, este domingo a las 19:30 horas.