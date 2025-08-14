El Wolves desiste por Juanlu y se lanza a por Tchatchoua

Sevilla o Nápoles. Esas son las posibilidades de Juanlu, que ha rechazado marcharse a la Premier League a pesar de que el Wolves insistió en su fichaje e incluso ofreció más dinero que el club napolitano. Sin embargo, el canterano solo saldrá este verano para unirse al campeón de Italia; de lo contrario, seguirá en Nervión y portará el dorsal tan emblemático como es el '16'.

El Wolves llegó a ofrecer 17 millones de euros al Sevilla por el lateral derecho, pero él no quiere irse a Inglaterra. Tras un tiempo insistiendo en el internacional sub 21, los Lobos ya han desistido y tienen una nueva opción para reforzar el lateral derecho: Jackson Tchatchoua.

El lateral, de 23 años, como adelantó Fabrizio Romano, será nuevo jugador del Wolves, que está cerca de alcanzar un acuerdo con el Hellas Verona. El internacional con Camerún, en su segunda temporada en la Serie A disputó un total de 37 partidos, en los que marcó dos goles y dio tres asistencias. El conjunto inglés pagará un traspaso que alcanzará los 10 millones de euros, cifra que podría llegar a los 12 millones sumando variables.