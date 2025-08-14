Horario y dónde ver el Athletic Club - Sevilla FC: el momento de la verdad

Después de un verano marcado por los cambios en el Sevilla Fútbol Club, el conjunto hispalense afronta su primer duelo liguero con una plantilla azotada por las lesiones durante toda la pretemporada. Con Antonio Cordón y Matías Almeyda al frente del cuadro nervionense, la intención es devolver al combinado blanquirrojo a la zona noble de la tabla tras dos años peleando por no bajar a Segunda División. El problema reside en una plantilla más corta de lo deseado, con varias bajas por lesión, varios jugadores sin inscribir y únicamente tres incorporaciones a falta de 72 horas para el duelo en San Mamés, frente a un Athletic Club que tampoco pasa por su mejor momento.

Las fotos del Toulouse - Sevilla / Imagen SFC

Sin embargo, la ruina instaurada en Nervión durante las últimas temporadas no parece tener una solución tan factible. Además, el director deportivo sevillista cuenta con el problema del atasco en la rampa de salida. Juanlu Sánchez sigue sin marcharse al Nápoles, al igual que ocurre con Loïc Badé y el Bayer Leverkusen. Cordón deberá atar todos los cabos posibles, pese a su aparente tranquilidad en rueda de prensa, para que el flamante técnico del Sevilla tenga lo necesario para competir en la primera jornada de LaLiga, momento que la hinchada blanquirroja espera con tanta emoción como tensión.

Horario del partido

El choque entre Sevilla Fútbol Club y Athletic de Bilbao se disputará el próximo domingo 17 de agosto a las 19:30. La pasada temporada, los hispalenses consiguieron sacar un punto in extremis frente a los leones gracias a un gol en propia puerta de Padilla cuando el reloj señalaba el minuto 93. En sus últimos diez partidos en la capital vasca, los blanquirrojos han conseguido ganar cuatro y empatar uno, habiendo caído en cinco ocasiones. La última vez que el cuadro nervionense consiguió sacar tres puntos del Nuevo San Mamés fue en la jornada 31 de la temporada 2022/2023, gracias a un gol de Lucas Ocampos desde los once metros en el tiempo añadido.

Nyland, protagonista en el Sevilla-Athletic al parar un penalti. / Antonio Pizarro

Dónde ver el encuentro

Además de en el Nuevo San Mamés, el partido se podrá seguir a través de la web de Diario de Sevilla y DAZN. De esta forma, se acaba un verano difícil para los aficionados sevillistas que han querido seguir a su equipo en los duelos de pretemporada. La implantación de la plataforma Sevilla FC + por parte de la entidad nervionense ha hecho que sea más complicado para cierto sector de la parroquia nervionense el poder ver los primeros encuentros de Matías Almeyda al frente de un equipo que tratará de comenzar con buen pie una temporada en la que aún está todo por cerrar y, especialmente en el banquillo y los despachos, por demostrar.