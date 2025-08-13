Fernando Reges, al borde de dejar el fútbol: acuerdo de rescisión con el Internacional de Porto Alegre por lesión

Poco queda ya de la última etapa dorada del Sevilla Fútbol Club. Aquel equipo bicampeón de la UEFA Europa League entre 2020 y 2023 se ha deshecho casi por completo, perdiendo con el paso de los años a sus jugadores más importantes. Fernando Reges era uno de ellos. El brasileño enamoró a la hinchada del Ramón Sánchez-Pizjuán durante cuatro temporadas y media, siendo parte de aquel rombo infranqueable junto a Jules Koundé, Diego Carlos y Yassine Bono. La afición hispalense recuerda con cariño al 'Pulpo' por su calidad en el centro del campo y su carisma, aunque nadie olvida tampoco aquella fría y solitaria despedida bajo la lluvia en enero de 2024.

Tras un breve paso de un mes en el Vila Nova FC, el centrocampista puso rumbo al Internacional de Porto Alegre, equipo en el que milita desde entonces y donde, muy probablemente, termine colgando las botas. El Colorado ha realizado un comunicado en sus redes sociales anunciando la rescisión de contrato de mutuo acuerdo con el futbolista, ya que este quiere seguir "la recuperación de una lesión del ligamento cruzado posterior de la rodilla derecha en Goiás". Sin duda, esta noticia ha sido un mazazo para la hinchada brasileña, que reconoce a Fernando como uno de los mejores jugadores de la historia reciente del 'Equipo del pueblo'.

Con la momentánea retirada de Reges, que "si decide regresar a las canchas en el futuro, el Internacional priorizará su regreso a la plantilla" según ha comunicado el propio club a través de su cuenta de Twitter, se termina la carrera de un jugador de culto para la afición del Sevilla Fútbol Club, que lo disfrutó durante 167 encuentros en los que anotó siete goles y regaló diez asistencias. Llegando incluso a lucir el brazalete de la entidad hispalense durante dos años y medio, el de Brasília dejó una huella imborrable que parece demasiado lejana tras una caída en picado que apenas puede explicarse.

Comunicado completo

"Sport Club Internacional anuncia que, de mutuo acuerdo, acordó rescindir anticipadamente el contrato del mediocampista Fernando. Con 54 partidos y tres goles con el Clube do Povo, Fernando ganó el Campeonato Gaúcho 2025 de forma invicta, dejando huella y un ejemplo brillante de profesionalismo.

Fernando Reges con el brazalete de capitán del Sevilla. / Europa Press

La decisión de rescindir su contrato responde al deseo del atleta de continuar, junto a su familia y equipo profesional, la recuperación de una lesión del ligamento cruzado posterior de la rodilla derecha en Goiás. El Internacional expresa su gratitud por el compromiso y la dedicación demostrados durante su etapa en el Club.

Las puertas del Beira-Rio permanecen abiertas para Fernando, y si decide regresar a las canchas en el futuro, el Internacional priorizará su regreso a la plantilla. Fernando cuenta con el respeto y el cariño de los jugadores, el cuerpo técnico, el cuerpo técnico, la directiva y, sobre todo, de la afición de Colorado".