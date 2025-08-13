El recuerdo de Luis Fabiano que aún emociona al sevillismo: "Nada como hacer lo que amamos"

La primera etapa dorada del Sevilla Fútbol Club en este siglo XXI tiene muchos nombres propios. Recordar aquel once que enamoró a la afición hispalense a comienzos de este milenio resulta incluso doloroso para la parroquia nervionense, que ve cómo su equipo ha dejado de pelear por títulos europeos para hacerlo contra el descenso. Atrás quedaron los Andrés Palop, Julien Escudé, Renato Dirnei, Dani Alves o el recientemente retirado Jesús Navas, último bastión de aquel equipo que comenzó a fraguar un legado que duró casi 20 años.

Sin embargo, para muchos sevillistas nunca hubo nada superior en aquella época a la dupla conformada por Frederick Kanouté y Luis Fabiano. Los delanteros del combinado blanquirrojo dieron su mejor versión defendiendo la elástica de un equipo que se proclamó bicampeón de la antigua Copa de la UEFA, actual UEFA Europa League, campeón de la Copa del Rey, campeón de la Supercopa de Europa y campeón de la Supercopa de España; además de mejor equipo del mundo por dos años consecutivos. Pese a ser innegable la predilección de la hinchada del Ramón Sánchez-Pizjuán por el ariete de Malí, el brasileño no queda muy atrás en el recuerdo de la que siempre será su grada.

Luis Fabiano se divierte junto a Kanouté y Adriano.

Herencia y goles

Conocido como O'Fabuloso durante su carrera, apodo que recibió durante su etapa en el Sevilla Fútbol Club, el goleador sudamericano anotó 105 goles en 229 partidos con la elástica blanquirroja. Pese a su irregular inicio en el cuadro hispalense, consiguiendo únicamente siete dianas en su primer curso en Nervión, el brasileño fue capaz de remontar con creces para ganarse un puesto en la historia y la memoria de los aficionados sevillistas. Como si de una premonición se tratase, uno de esos tantos fue el primero de la final europea que enfrentó a los de Juande Ramos con el Middlesbrough en Eindhoven, el primero de los muchos tantos relevantes que marcaría en su paso por la capital andaluza. Sin embargo, Luis Fabiano ha decidido desatar la nostalgia de la parroquia nervionense con un gol que, pese a no tender mayor trascendencia, destaca por su bella factura.

El brasileño ha compartido en su cuenta de Instagram uno de sus múltiples goles con el Sevilla Fútbol Club durante la temporada 2010/2011. En la que fue su última campaña como futbolista del combinado hispalense, anotando 14 dianas en 35 encuentros, Luis Fabiano firmó su último triplete en Nervión. El 22 de enero de 2011, el ariete blanquirrojo conseguiría meterle tres tantos al Levante en el Ramón Sánchez-Pizjuán, siendo el último de estos el que ha posteado en sus redes sociales junto a un mensaje: "Recibí, recorté y batí. La pelota fue tan limpia como me gusta. Un disparo firme hacia la esquina. Nada como hacer lo que la gente ama -- con confianza y corazón. ¿Te acuerdas de ese gol?".

La afición del Sevilla Fútbol Club ha llenado las redes sociales del delantero con comentarios emotivos que dejan claro tanto la falta de referentes en Nervión como la escasez de goleadores en la primera plantilla. Pese a que en el seno de la hinchada blanquirroja saben que nada volverá a ser como antes, de momento, el rendimiento de jugadores que comenzaron mal y terminaron consagrándose en el Ramón Sánchez-Pizjuán invita a pensar que algunos de los delanteros con los que Matías Almeyda cuenta este curso, además de los que puedan llegar, podrían tener un final de cuento de hadas como el de O'Fabuloso.