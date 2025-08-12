Vlachodimos se cuela en un selecto grupo del Sevilla con un referente y dos jugadores para el olvido

Odisseas Vlachodimos se convertirá, si nada lo impide, en el tercer refuerzo veraniego para un Sevilla Fútbol Club que deberá cambiar su plantilla si no quiere seguir sufriendo tanto como en las últimas temporadas. El cancerbero aterriza en la capital hispalense con el visto bueno de un Antonio Cordón al que la limitada situación económica de la entidad nervionense parece tenerlo atado de pies y manos. La renovación de Álvaro Ferllo por parte de la anterior dirección deportiva no convence ni al extremeño ni a Matías Almeyda, que sólo ha alineado al guardameta cuando Orjan Nyland seguía de vacaciones, dando pie a que llegase un nuevo portero.

El elegido es un Vlachodimos cuya formación se dio en Alemania de la mano del Stuttgart antes de que el Panathinaikos se hiciese con sus servicios. Tras un año y medio en el conjunto heleno, el Benfica optó por su fichaje en verano de 2017, durando su periplo en Portugal cinco cursos. El Nottingham Forest apostó por el guardameta aunque su paso por el bosque duró poco, pues se marchó al Newcastle tan sólo una temorada después. Las urracas son propietarias del cancerbero, que aterriza en Nervión como cedido y se unirá a un selecto grupo compuesto, hasta el momento, por tres futbolistas.

Odysseas Vlachodimos da órdenes durante el partido Grecia-Francia de clasificación para la Eurocopa. / Jean Catuffe / AFP7

Griegos por Sevilla

Odysseas será el cuarto futbolista griego que defienda la camiseta del Sevilla Fútbol Club. El cancerbero sucederá de esta forma a Nikolaos Machlas, quien militó en la entidad hispalense entre enero y junio de 2003. Cedido por el Ajax durante media temporada, el paso del delantero por la capital andaluza fue, cuanto menos, discreto. Únicamente 364 minutos divididos en catorce partidos son el balance de un jugador que pasó sin pena ni gloria por Nervión.

En verano de 1996, llegaron al Sevilla procedente de Grecia dos futbolistas cuya suerte fue muy distinta. Petros Marinakis aterrizó en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán procedente del Olympiacos, disputando únicamente media temporada con la elástica blanquirroja. Pese a comenzar con un rol importante en el cuadro nervionense, fue desapareciendo poco a poco hasta marcharse aquel mismo invierno al OFI Creta, equipo en el que realizó casi toda su carrera. 757 minutos en doce partidos son el balance de un centrocampista que formó parte de un equipo que terminaría descendiendo a Segunda División.

Tsartas, con el brazalete de capitán, realiza un control con su exquisita zurda ante Reiziger. / M. G.

Sin embargo, el griego más recordado de la historia del Sevilla Fútbol Club es Vassilis Tsartas. Al igual que su compatriota, aterrizó en Nervión en el verano del 96, aunque su paso por la entidad hispalense fue bastante más relevante. El ariete firmó 47 goles y diez asistencias en 149 partidos antes de regresar al AEK de Atenas, que fue su equipo previo al cuadro blanquirrojo. Ahora será el turno de un Vlachodimos que tiene en sus manos tanto ganarle el puesto a Orjan Nyland como ver qué senda seguir.