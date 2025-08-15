El momento surrealista de Matías Almeyda en rueda de prensa: “Tengo el colesterol alto”

Matías Almeyda ha dado este viernes 15 de agosto su primera rueda de prensa para LaLiga como técnico del Sevilla Fútbol Club. El argentino, que afronta el complicado reto de devolver al combinado hispalense a la zona alta de la tabla, tiene por delante una temporada que aún no se sabe cómo discurrirá debido al estancamiento en un mercado de fichajes que debería ser una revolución en el vestuario hispalense. Mientras Antonio Cordón y su dirección deportiva hacen el trabajo que les corresponde para formar una plantilla que, como mínimo, no sufra tanto como en años anteriores, el técnico bonaerense ya prepara el debut liguero de los suyos en el Nuevo San Mamés.

Antes de viajar al País Vasco, Almeyda ha atendido a los medios de comunicación para comentar la actualidad de un equipo cogido con pinzas debido a las lesiones y la falta de liquidez económica que impide inscribir a algunos jugadores. Sin embargo, y pese a que la comparecencia ha transcurrido con la normalidad habitual de una primera jornada liguera, ha tenido lugar un simpático episodio entre el entrenador sevillista y un periodista.

Antonio Cordón no ha dejado indiferente a nadie en sus distintas ruedas de prensa desde que firmara por el Sevilla Fútbol Club. Desde el "elefante arrodillado", todo el mundo permanece atento para ver cuál es la próxima frase del director deportivo del conjunto nervionense. Durante la presentación de Odysseas Vlachodimos, el extremeño aseguró que, al igual que "todos se quieren venir, a los jugadores les cuesta marcharse de aquí. No sé si el club tiene azúcar o golosina". Aprovechando esta cuestión, un periodista le ha preguntado a Matías Almeyda si cree que tiene "el azúcar suficiente para dejar al equipo entre los primeros", lo que ha generado incluso estupor en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios.

Entre risas, el técnico sevillista ha respondido que tiene "el colesterol alto", por lo que no puede "consumir azúcar". Acto seguido, Almeyda ha reconocido que el Sevilla tiene "buenos jugadores, una gran afición que viene de un momento complicado. Lo negativo llama a lo negativo en la vida y lo positivo atrae a lo positivo, voy de ese lado. Estoy entusiasmado, estoy esperanzado. Deseo que vaya bien porque me gusta este lugar. Lo deseo con toda mi alma, que Dios me ayude a que salga todo bien". El flamante entrenador del cuadro hispalense afronta con la ilusión por bandera su segunda etapa en la capital andaluza, con el deseo de que sea lo menos parecida posible a aquella trágica campaña en la que militó como futbolista y el equipo terminó descendiendo.