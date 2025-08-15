Alineación probable del Sevilla para enfrentarse al Athletic Club: con lo que haga falta

Ha llegado el momento de la verdad para el Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda. Los hispalenses afrontan su debut en LaLiga con varios jugadores lesionados y otros tantos sin inscribir, aunque en la entidad nervionense se confía en cambiar esta situación de cara al choque del próximo domingo en el Nuevo San Mamés frente al Athletic Club. Joan Jordán, Tanguy Nianzou, Ramón Martínez, Loïc Badé y Rubén Vargas no llegarán al encuentro, siendo las bajas de los dos últimos las más importantes para el técnico argentino al tratarse de dos titulares indiscutibles.

Kike Salas barre ante Iñaki Williams cuando éste se disponía a batir a Nyland. / Antonio Pizarro

Cambios y dudas

Orjan Nyland apunta a la titularidad como viene siendo costumbre desde que llegara a la entidad hispalense. El griego Odysseas Vlachodimos ha llegado para hacerle la competencia, aunque su falta de entrenamientos en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios hace pensar que aún no ha llegado su momento. Lo que sí es una de las grandes incógnitas es quién será el lateral derecho en San Mamés. El nivel de José Ángel Carmona durante la pretemporada ha hecho que Juanlu Sánchez, cuyo traspaso al Nápoles aún se sigue cerrando, haya tenido más protagonismo del que cabría esperar este verano.

Sin Badé, Nianzou ni Ramón, el eje de la zaga del Sevilla Fútbol Club queda cogido con pinzas. Kike Salas tiene un puesto fijo en el once titular, aunque no se sabe quién será su pareja de baile. Marcao, Nemanja Gudelj y Andrés Castrín son las principales opciones, siendo el serbio el favorito de Matías Almeyda durante la pretemporada. Pese a no estar aún inscrito, en la entidad nervionense confían que Gabriel Suazo pueda ser el lateral izquierdo titualr contra el Athletic Club. El chileno, la primera incorporación de Antonio Cordón para su nuevo equipo, ha sido uno de los nombres propios del verano en clave sevillista debido a la mejoría que ha supuesto con respecto a Adrià Pedrosa.

Chidera Ejuke en un momento del partido peleando con un rival. / Europa Press

Con lo que hay

Lucien Agoumé y Djibril Sow son el centro del campo titular de un equipo corto de efectivos en esta zona del terreno de juego. Ambos, que podrían salir este verano si se da la oportunidad, son los únicos efectivos junto al ya mencionado Gudelj y Manu Bueno para una posición que la dirección deportiva deberá reforzar antes de que finalice el mercado de fichajes. Lo contrario pasa con los extremos donde, pese a las lesiones, se cuenta con varios jugadores que podrían partir de inicio en el País Vasco.

Dodi Lukebakio, Chidera Ejuke y Alfon González apuntan a la titularidad en segunda línea, con Akor Adams en punta si finalmente se le puede inscribir antes del choque. La situación en la delantera del cuadro nervionense deja al ex del Montpellier como referencia ofensiva por delante del descartado Rafa Mir, la eterna duda de Kelechi Iheanacho y el desaparecido Isaac Romero. El 1 de septiembre se va acercando peligrosamente y Antonio Cordón tiene por delante dos semanas para que esta situación cambie si el Sevilla Fútbol Club no quiere sufrir tanto como el año pasado.

Lukébakio celebra el 1-0. / Juan Carlos Vázquez

Alineación probable

Nyland; Carmona, Kike Salas, Gudelj, Suazo; Agoumé, Sow; Lukebakio, Alfon, Ejuke; Akor Adams.