Vlachodimos presume de sevillismo y manda un mensaje a la afición

El tercer refuerzo del Sevilla Fútbol Club para la temporada 2025/2026 aterrizó el pasado lunes en el Aeropuerto de San Pablo para ponerse a las órdenes de Matías Almeyda y reforzar una plantilla que este año tratará de salir del agujero negro en el que lleva inmerso dos temporadas. Odysseas Vlachodimos defenderá este curso la portería hispalense, compitiéndole el puesto a un Orjan Nyland que parece tener, de momento, la titularidad asegurada. Con Álvaro Ferllo fuera de los planes del técnico argentino, todo hace indicar que entre el noruego y el griego se repartirán el protagonismo bajo los palos.

Tan sólo 48 horas después de su llegada a la capital hispalense, el futbolista perteneciente al Newcastle fue presentado junto a Antonio Cordón en la sala del prensa José Antonio Sánchez Araújo del Ramón Sánchez-Pizjuán. Pese a que su intervención ante los medios fue breve, al contrario que la del director deportivo, el cancerbero dejó claro que su deseo era vestir de blanquirrojo en un equipo que le permita "seguir creciendo como jugador" tras no haber tenido el protagonismo deseado en la Premier League. Ahora, en un equipo que busca reencontrarse con lo que ha sido durante gran parte del siglo XXI, Vlachodimos parece tener claro que debe ganarse tanto el puesto como a la parroquia nervionense.

A través de su cuenta de Twitter, Odysseas ha enviado un mensaje a la afición del Sevilla Fútbol Club. Después de repostear los cuatro tweets que el club blanquirrojo le dedicó tanto de su fichaje como de su primer entrenamiento a las órdenes de Matías Almeyda, el cancerbero publicó cuatro fotografías de su presentación en el coliseo nervionense. Mientras que en la primera de ellas se puede ver a sus tres hijos, en la segunda posa sobre el césped, en la tercera se estrecha la mano con el presidente José María del Nido Carrasco y en la cuarta posa con el abono del club blanquirrojo. "Vamos mi Sevilla" ha sido la frase elegida por el guardameta para acompañar al post, que ha contado con miles de interacciones.

Al sevillismo sólo le queda esperar y ver cómo se desarrolla un cancerbero cuyo paso por el Newcastle no ha sido tan fructuoso como se esperaba. Su buen hacer tanto en Alemania como en el Benfica le hicieron dar el salto a una Premier League en la que no brilló tanto como se podría haber esperado. Vlachodimos se enfrentará a Nyland y a un Ramón Sánchez-Pizjuán que no suele ser muy permisivo con los guardametas, más aún desde que se fue Yassine Bono y el nivel de la portería terminó por decaer.