La historia entre De Laurentiis y el Sevilla FC, clave en la salida de Juanlu Sánchez al Nápoles

A la inmensa mayoría de la afición del Sevilla Fútbol Club se le está haciendo largo el verano por varias razones. La dirección deportiva, atada de pies y manos por la falta de liquidez económica que sufre la entidad, aún no ha conseguido dar salida a ninguno de los descartes ni a los futbolistas con mejor cartel. Las pretensiones de Antonio Cordón, decidido a levantar a ese "elefante arrodillado" que asegura es el combinado nervionense, parecen haber enquistado las operaciones, algo similar a lo que ocurrió en su etapa en el Real Betis Balompié. Pese a lo que se pudiera pensar con nombres como Loïc Badé o Dodi Lukebakio, los más valorados de la plantilla hispalense, el protagonista de este mercado de fichajes toca más de cerca a la parroquia sevillista.

Juanlu Sánchez y su salida rumbo al Nápoles son el tema estrella de conversación en las tertulias de fútbol. El canterano, que ha cuajado buenas actuaciones estas últimas temporadas tanto en el Sevilla como en la Selección española sub-21, siendo titular indiscutible y parte de la expedición que consiguió el oro en los Juegos Olímpicos de París 2024. Antonio Conte ha puesto sus ojos en el polivalente futbolista, que ha instado al club partenopeo a acometer su fichaje. La predisposición del jugador parece clave para su marcha rumbo a Italia, tumbando otras ofertas como la del Wolverhampton para marcharse al actual campeón de la Serie A. Sin embargo, todo parece estancado al pedir el club nervionense 20 millones de euros que sus homólogos no parecen dispuestos a pagar.

Juanlu, durante el entrenamiento del viernes. / Juan Carlos Muñoz

Esta no es la primera vez que saltan chispas en las relaciones entre Sevilla Fútbol Club y Nápoles, algo que viene ocurriendo desde principios de siglo con un protagonista común: Aurelio de Laurentiis. El presidente de la entidad italiana ya trató en su momento de torpedear la salida de Luca Cigarini al combinado hispalense, algo que no consiguió pues el mediocentro terminó defendiendo la elástica blanquirroja. Un caso similar tuvo lugar más tarde con Marko Rog, cuya llegada a la capital andaluza contemplaba una opción de compra y, gracias a la presión del mandatario partenopeo, el cuadro nervionense únicamente pudo conseguir una cesión simple.

Sin embargo, el punto álgido entre De Laurentiis y el Sevilla tuvo lugar en 2015. Tras caer en las semifinales de la UEFA Europa League ante el Dnipro con un gol en fuera de juego, siendo los hispalenses el otro equipo clasificado para la final de Varsovia, el presidente napolitano realizó unas declaraciones en las que acusó a la organización de favorecer al conjunto blanquirrojo: "Si la UEFA quiere que el Sevilla gane la copa, que lo diga". Poco pareció importarle aquello ese mismo verano, cuando trató de fichar a un Unai Emery que se quedaría un curso más en Nervión antes de marcharse rumbo al París Saint Germain.

Fabián junto al presidente del Nápoles, Aurelio de Laurentiis. / SSCNAPOLI

Cuando queda casi medio mes para que termine el mercado de fichajes, todo parece estar en el aire. Juanlu Sánchez no presionará al Sevilla, pues sabe que su marcha sería beneficiosa para las arcas del club, aunque de momento solamente saldrá si es rumbo a Italia. En Nápoles aseguran que el combinado partenopeo esperará hasta el último día de mercado si es necesario por el canterano hispalense, por lo que no sería descabellado verlo en las primeras jornadas defendiendo la elástica blanquirroja.