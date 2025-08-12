Vlachodimos: "Mi objetivo es empujar al Sevilla de nuevo arriba, donde tiene que estar”

Odysseas Vlachodimos ya luce como nuevo portero del Sevilla tras aterrizar ayer en la capital hispalense, y este martes el club ha anunciado de manera oficial su llegada en calidad de cedido por una temporada. El griego ofreció su primera entrevista a los medios del club en la que no ocultó su satisfacción por llegar al club de Nervión. “Estoy feliz de estar aquí. Ha sido como una montaña rusa de espera, no podía aguantar más las ganas de venir y, por fin, lo logramos. Estoy deseando conocer a mis compañeros, al cuerpo técnico y empezar cuanto antes”, comentó.

Vlachodimos repasó su amplia trayectoria profesional: “Empecé en Stuttgart muy joven, pasé por todos los equipos juveniles hasta llegar al primer equipo. Entonces llegó la oportunidad de ir a Panathinaikos a jugar allí y de disfrutar de grandes derbis. Creo que crecí como portero. El siguiente paso fue entonces el Benfica, donde di mis primeros pasos en el fútbol internacional y empecé a jugar entonces con la selección nacional de Grecia. Luego, tras cinco años en los que el Benfica ganó muchos títulos, me sentí listo para la Premier League y por eso fui al Nottingham Forest, club en el que estuve más de un año y luego ya me mudé de nuevo a Newcastle”.

El Sevilla tiene que volver arriba de nuevo en LaLiga"

Uno de los momentos más importantes de su carrera fue decidirse por la selección de Grecia, después de haber representado a Alemania en categorías inferiores, la cual considera "una decisión difícil. "Yo crecí en Alemania, siempre fue agradable y estaré agradecido por haber jugado para Alemania tantos partidos y también por haber ganado la Euro y poder jugar también el Mundial y una Eurocopa Juvenil. Llegó el momento en el que tuve que decidir y la decisión fue con el corazón y también por la familia que quiero, jugar para Grecia”, agregó.

Convencido de que llega en un momento óptimo, el meta internacional aseguró que "tiene mucha experiencia, he visto mucho y también tengo muy buenos recuerdos siempre cuando venía a los estadios en España". El fútbol inglés es diferente, pero en este momento me gustaría hablar solamente sobre el Sevilla. Estoy muy feliz de estar aquí como dije y ahora mi objetivo es ayudar al equipo a alcanzar los objetivos y empujar al Sevilla de nuevo arriba, donde tiene que estar”, aseguró.

Quiere escribir historia como hizo Vassilis Tsartas

Sobre su conocimiento del vestuario, admitió que sólo ha coincidido con el ex sevillista Gonzalo Montiel. “No, sólo conozco a Montiel, que estuvo aquí antes. Jugamos medio año juntos en el Nottingham Forest. Pero sí, a los otros compañeros no los conozco y los conoceré ahora”. En cuanto a los objetivos, Vlachodimos lo tiene claro: “Me gustaría empujar al Sevilla hacia arriba de nuevo para jugar al fútbol europeo. Creo que el Sevilla, con toda la historia como una potencia con siete títulos de la Europa League, tiene que volver de nuevo arriba en LaLiga y estoy deseando poder ayudar y hacer todo lo posible para regresar al club a donde pertenece”.

El portero griego también destacó el atractivo de la competición española y el ambiente del Ramón Sánchez-Pizjuán: “Mira, yo vi algunos partidos del Sevilla de la temporada pasada. Me gusta ver también LaLiga, también es una competición en la que siempre quise jugar y he visto muchos partidos. También he visto el ambiente en el estadio y no puedo esperar. Creo que la locura en un buen sentido, lo que vi en la televisión. También lo que me han dicho otras personas era que los fans son increíbles. Así que sí, yo lo quiero verlo”.

No faltó la referencia a su compatriota Vasilis Tsartas, leyenda sevillista al que calificó como "un jugador increíble, tuvo años increíbles aquí en Sevilla y también con la selección griega y sí, creo que su pie izquierdo era especial. Soy diestro y a parte juego en otra posición, pero espero poder escribir la misma historia que él”, señaló.

Para cerrar, Vlachodimos mostró su ambición y lanzó un mensaje a la afición: “Me siento muy bien. También me gusta todo el conjunto, la pretemporada estuvo bien. Me siento bien y además, como dije, yo quiero jugar. Tengo hambre de jugar y no puedo esperar, de verdad. Para cerrar, pidió el apoyo de la afición para "que sea el jugador número 12 y que se vea un ambiente increíble en el estadio".