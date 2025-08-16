Januzaj es inscrito y es la gran sorpresa en la convocatoria del Sevilla para Bilbao

Matías Almeyda ha confeccionado la primera lista de convocados para empezar la temporada 25-26 y en ella destaca como gran sorpresa Januzaj, una vez inscrito en LaLiga. El extremo belga estaba entre los descartados, junto con Rafa Mir por ejemplo, o Joan Jordán, lesionado. De hecho sólo participó en el primer amistoso de pretemporada y luego fue apartado de los encuentros de preparación. Sin embargo, se ha subido al avión que traslada al equipo a Bilbao. Juanlu está también en la lista.

Januzaj es uno de los 22 convocados que viajan para el partido Athletic Club-Sevilla Fútbol Club con el que el equipo nervionense abrirá la Liga, este domingo en San Mamés a las 19:30. La razón para su sorpresiva inclusión es que sus agentes han tenido ya una reunión con el comité de dirección del Sevilla para buscar una solución a su situación, y en vista de que no hay ofertas que lo convenzan por su alta ficha, han llegado al consenso de una revisión de su contrato a la baja, que aún no es efectiva.

En esto están trabajando ahora Antonio Cordón, Del Nido Carrasco y los agentes del jugador. El futbolista ha vuelto implicado y Matías Almeyda ha dado el plácet a que forme parte de la plantilla siempre que siga mostrando esa implicación. El hecho de querer rebajarse el suelo de forma sustancial es una muestra de ello. Eso sí, Januzaj, como pasa con otros que volvían de cesión con Rafa Mir y Joan Jordán, quien además está lesionado, no está inscrito

De los otros siete que no estaban inscritos (incluido uno que no cuenta como Álvaro Fernández) ya se ha efectuado su inscripción este sábado Akor Adams, para lo que han tenido que poner de su bolsillo un depósito en LaLiga Del Nido Carrasco y el consejero Jordi Marín, muy afín al presidente blanquirrojo.

Respecto al resto de convocados, han sido incluidos Pedrosa, Idumbo y Ejuke, que han dejado atrás pequeñas dolencias. Badé sigue lesionado y además no era cuestión de forzarlo estando negociándose su traspaso con el Bayer Leverkusen y con el Inter también muy interesado en hacerse con sus servicios. Juanlu sí está en la lista, dado que no termina de definirse su salida al Nápoles.

La lista de 22 la componen Nyland, Alberto Flores, Rafa Romero; Juanlu, Carmona, Marcao, Kike Salas, Castrín, Pedrosa, Gudelj, Agoumé, Edu Altozano, Manu Bueno, Miguel Sierra, Sow, Lukebakio, Idumbo, Januzaj, Ejuke, Peque, Isaac y Akor Adams.