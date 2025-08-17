Será la cuarta vez que el Sevilla comience la liga en San Mamés y los precedentes no son halagüeños

La Primera División española echó a rodar el pasado viernes, aunque no será hasta este domingo que debute el nuevo Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda. Con cinco movimientos en la plantilla, las salidas tras cesión de Albert Sambi Lokonga y Saúl Ñíguez sumadas a las llegadas de Alfon González, Gabriel Suazo y Odysseas Vlachodimos; el combinado hispalense tratará de salir airoso en su primer duelo liguero de un curso donde el objetivo está claro: no sufrir tanto como en las últimas campañas. Para ello, la dirección deportiva que encabeza Antonio Cordón deberá dar con la tecla y dejar el vestuario lo más acorde posible a la idea del técnico bonaerense.

Sin embargo, esto tendrá que esperar como mínimo a la segunda fecha del campeonato. Ninguno de los refuerzos de este verano han sido inscritos por el cuadro nervionense en LaLiga debido al escaso límite salarial y la poca fluidez económica, siendo Adnan Januzaj la sorpresa de la expedición al País Vasco. El belga parece haberse ganado el favor de Almeyda y podría tener minutos a lo largo de la temporada, movimiento incentivado también por las carencias de un equipo que necesita vender para poder inscribir. Por lo pronto, los blanquirrojos tratarán de sumar una victoria en el siempe complicado San Mamés, estadio donde ya han comenzado LaLiga hasta en tres ocasiones.

Nico Williams encara a Juanlu en el Athletic vs Sevilla en San Mamés / Europa Press

Mantener la racha

Curiosamente, la última vez que Sevilla Fútbol Club y Athletic de Bilbao se vieron las caras en una pimera jornada de liga, fueron los hispalenses los que salieron airosos. Entrenado por Víctor Espárrago, el conjunto de Nervión consiguió derrotar al vasco en su casa gracias a los goles Pablo Bengoechea y Salguero, este último de penalti. Aquella temporada 1991/1992 finalizaría con el conjunto blanquirrojo en una irrelevante duodécima posición, habiendo sido además eliminado en los cuartos de final de la Copa del Rey por el Deportivo de la Coruña.

Sin embargo, los anteriores choques entre sevillistas y leones han tenido al cuadro local como dominador absoluto. El 3 de septiembre de 1988, dos tantos de Uralde y uno de Joseba daban la victoria al Athletic en su estadio, inaugurando la competición doméstica por todo lo alto. Curiosamente, el vasco Xabier Azkargorta era el técnico nervionense en aquel duelo, inicio de un curso 1988/1989 en el que el Sevilla terminaría su periplo liguero en novena posición.

Loïc Badé y Ohian Sancet disputan un balón en San Mamés. / Europa Press

La derrota más dolorosa del Sevilla Fútbol Club en el estadio del Athletic Club durante una primera jornada de liga fue la primera. El 11 de septiembre de 1955, día en el que arrancaba la temporada, los hispalenses sucumbieron por 6-1en el antiguo San Mamés gracias a los tres goles de Arieta, los dos de Mauri y el solitario tanto de Arteche. Una diana de Loren en el minuto 78, cuando todo estaba resuelto ya, fue la única alegría para una afición que aquella temporada terminaría celebrando un más que merecido cuarto puesto.