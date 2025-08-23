Un Almeyda tan ilusionado como resignado: "Contaremos con lo que tenemos"

Con Juanlu y con José Ángel, con otro puñado de canteranos, sin Badé, y en espera de que el club pueda dar curso a nuevas inscripciones con Rubén Vargas y Gabriel Suazo como objetivo para que estén en el debut de Matías Almeyda en el Ramón Sánchez-Pizjuán en un partido oficial. Así está el Sevilla antes del partido de este lunes contra el Getafe. Y en el rostro del entrenador sevillista se mezcló una combinación de ilusión y resignación. De momento, esto es lo que hay. Aun así, el Pelado se mostró "entusiasmado" por vivir su primer partido de Liga en Nervión como técnico.

"Vivimos de ilusiones y de sueños", comenzó diciendo sobre ese estreno oficial. "Los que vivimos y nos apasiona el fútbol se nos cruzan un montón de cosas por las cabezas. Estoy entusiasmado y con ganas y sobre todo para que haya una alegría en general. Es el inicio del torneo en nuestra casa e intentaremos hacernos fuertes".

El asunto de las inscripciones es peliagudo dado que se van a enfrentar los dos equipos con menos inscritos iniciada ya la segunda jornada liguera. "Se están viendo (las inscripciones). Se están ultimando detalles. Y a nosotros nos respecta entrenar y ver si mañana hay alguno que se puede trabar o contaremos con lo que tenemos", dijo.

¿Nerviosismo por la falta de refuerzos?

"No. Nerviosismo, no", aseguró al ser preguntado si ve nervios por la falta de refuerzos a una semana y poco del cierre del mercado. "Tratamos de darles confianza a los futbolistas que estamos entrenando. Vivo del presente y como les dije la otra vez, y no voy a cambiar el discurso, me enfoco en lo que hay. Trabajamos con lo que hay. Estamos recuperando a Tanguy (Nianzou) y estamos dándoles confianza a los chicos que están".

José Ángel y la presión de la afición

Un asunto peliagudo y candente es la oferta del Nottingham Forest que ha rechazado José Ángel Carmona, con muchas opiniones de aficionados en las redes sociales posicionándose a favor de su traspaso. ¿Cree que se manifestará negativamente el hincha contra el jugador. "Yo creo que no. Creo que si un futbolista desea quedarse en el lugar que ama el mensaje es al revés. Pero es difícil conformar a todo el mundo y necesitamos estar juntos y tener esa energía para que nuestros futbolistas den el máximo. Creo que no va a pasar eso. Estamos en una situación en la que debemos tirar todos para el mismo lado".

Almeyda aseguró que toma con naturalidad todo estos asuntos de mercado. "No he hablado con el jugador", dijo sobre Carmona. "Es un nuevo proyecto, un nuevo ciclo, en el que no tenemos excusas, y que buscamos que cada uno de nuestros futbolistas puedan rendir el máximo por una cuestión de resultados, por una cuestión de que queremos ver a nuestro público identificándose con la entrega de cada uno de ellos y me enfoco en eso, en tratar de que ellos estén tranquilos y en tratar de que den todo lo que tienen".

Juanlu y la situación con el Nápoles

Más peliagudo incluso es el asunto de Juanlu después de todo el verano hablándose de su pase al Nápoles. "Al haber sido jugador creo que siempre que hay rumores o acercamientos es normal que piensen cosas los futbolistas. Yo trato minimizar y no pienso mucho en el tema. Creo en las cosas concretas y mientras no sea concreto son futbolistas del Sevilla. Entrenamos de una manera normal. Tratamos de darle confianza y de corregir cosas. Y no mucho más".

La oportunidad de la cantera

En esta situación no hay más remedio que confiar en la cantera. "Él es un caso (Castrín). También está Ramón (Martínez), que si bien tiene más experiencia en la pretemporada lo hizo bien. Y es el momento de darles confianza. Hoy están ellos. Les daremos confianza y todas nuestras herramientas para que ellos aprovechen el momento". ¿Cuánto le queda a Ramón Martínez? "Se está recuperando y está en la fase final de su rehabilitación".

Getafe: problemas con inscripciones y victoria en Vigo

Sevilla y Getafe son los dos equipos con menos inscripciones y aun así ganó el equipo de José Bordalás en Vigo (0-2) "Creo que sacaron un excelente resultado. Hicieron un partido inteligente. Y tanto ellos como nosotros como algún equipo más todavía tenemos tiempo para las inscripciones. Será un partido difícil como todos. Nosotros respetaremos a todos los rivales y haremos que todos los rivales también nos puedan respetar. Intentaremos hacer lo mejor para conseguir lo que pretendemos".

En ese sentido habló de cómo contrarrestar el juego sin balón predominante en el Getafe de Bordalás. "Estudiamos a todos los rivales. Tratamos de detectar su lado positivo y dónde podemos lastimarlo. Es un equipo duro que se cierra muy bien, un equipo que defiende bien y que tiene sus estrategias para conseguir puntos. Trataremos de tomar los recaudos y buscar la manera para poder lastimarlos".

San Mamés en positivo y en negativo

Se le preguntó a Almeyda por la derrota de San Mamés y la cercanía frustrada de la remontada. "Siempre que hay goles hay errores. A no ser que hizo Lukébakio que fue por virtud propia. En la gran mayoría de las acciones hay errores o virtudes del rival donde arranca la jugada. Hubo errores y también nos faltó la definición. No me enfoco sólo en una parte, sino en varios aspectos. Pero sí creo que marcamos el camino de lo que queremos.

Le gustó al Pelado incluso una primera parte con poco dominio. Si hubiésemos agregado más minutos como una parte del primer tiempo, que se hizo bien con un rival que nos llevó a meternos en nuestro campo, pero no nos generaba acciones claras de peligro... Y estábamos muy imprecisos, eso sí, a la hora de la recuperación del balón lo perdíamos rápido. Y ya en el segundo tiempo se modificó y por medio de nuestro juego provocamos opciones de gol. Y después del 2-2 estábamos entusiasmados y veíamos que estábamos ahí. Y en pequeños detalles a veces ganas y en este caso lo perdimos".

No fichar por fichar...

No se metió mucho en definir los roles que habría que reforzar... "Yo hablo de la realidad y se ha marchado por el momento sólo un futbolista. Y después hay futbolistas más jóvenes con menos experiencia a los que estamos dando esa posibilidad por muchos motivos. Después yo soy de la idea de, si existe la posibilidad de traer, no traer por traer, traer a alguien que realmente sea superior a lo que hay. Y todos sabemos que los mercados cuando van finalizando se va complicando el tema. Por eso me enfoco en darles confianza a los chicos que hay".

Sobre la necesidad de fichajes se mostró cauto. "Si se da la posibilidad de reforzar, bienvenido. Pero no que se sume alguien más por tener. Estamos en una situación de darles confianza a los futbolistas que tenemos, porque tienen características que pueden funcionar y ser competitivos con los buenos futbolistas que tenemos".