José Ángel Carmona dice no al Nottingham y sólo contempla un horizonte: el Sevilla

El Sevilla anda a la espera de que José Ángel Carmona acepte la oferta que le ha realizado el Nottingham Forest, con el que el club de Nervión ya había pactado un coste de traspaso en 9 millones de euros más dos en variables. Sin embargo, el futbolista del Viso del Alcor de 23 años (29-03-2002) sólo contempla por ahora el horizonte de asentarse como titular en el Sevilla. La voluntad del jugador sigue teniendo mucho peso en el mercantilizado fútbol moderno.

La llamada a su puerta del Nottingham Forest no lo ha convencido y no ha aceptado una oferta que le subía sus emolumentos, pero el polivalente defensa de 1,82 metros ha valorado otros factores como su implicación y su asentamiento en el Sevilla. Sin entrar en muchos detalles, su agencia de representación confirma que entre Nottingham y Sevilla... Sevilla Fútbol Club.

La oferta frustrada por ahora del Nottingham Forest por Carmona llega en un contexto peliagudo. El entrenador del equipo inglés, que ha invertido hasta 172 millones de euros en fichajes en su vuelta a Europa después de 29 años por la descalificación del Crystal Palace por problemas en la multipropiedad, ha tenido un desencuentro con su propietario: el visceral Evangelos Marinakis, al que conoce Antonio Cordón de su etapa en Olympiacos.

El entrenador luso Nuno Espírito Santo podría no continuar en Nottingham según las informaciones que llegan desde Inglaterra. Y esto contrasta con la seguridad que tiene Carmona en el Sevilla, donde sí tiene garantizado su protagonismo. Sobre todo si acaba saliendo Juanlu al Nápoles, algo que sorprendentemente sigue abierto desde la primera oferta partenopea hace ya unos dos meses.

La Premier League, al menos el Wolverhampton y el Nottingham, no ha seducido ni a Juanlu, el primero de los clubes, ni a Carmona el segundo de éstos. Así, todo indica que el defensa del Viso del Alcor permanecerá en Nervión, en cuya cantera ha crecido desde pequeño. El lunes podrá enfrentarse al Getafe, equipo en el que estuvo cedido en la temporada 23-24. Y Antonio Cordón tendrá que seguir trabajando en otras salidas. Y deja en el aire también la opción de que llegara a Nervión el central David Carmo, al que el gestor pacense conoce del Olympiacos en su anterior préstamo por el Forest.