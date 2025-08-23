Sevilla y Getafe: frente a frente los dos equipos con menos inscritos en LaLiga

La segunda jornada de la Liga 2025-26 se cerrará por los dos equipos que van a la cola de las inscripciones. Sevilla, 16 inscritos, y Getafe, 15, son los dos clubes que menos futbolistas tienen disponibles en las fichas de LaLiga iniciada ya la segunda jornada. A mediados de julio aún había varios equipos que tenían menos que el Sevilla, por entonces con 14 antes de que inscribiese a Akor Adams y Januzaj con dinero de José María del Nido Carrasco y Jordi Marín. Pero lo han superado.

Hace un mes, Celta (de 13 a 25 inscritos ya), Oviedo (de 11 a 23), Elche (de 11 a 20) y Levante (de 4 a 17) eran los equipos que estaban por debajo del Sevilla en el listado de la vergüenza. También lo estaba el Getafe (de 13 a 15), que ya es el farolillo rojo de la nefanda clasificación.

En su victoria sobre el Celta, el Getafe ya pudo inscribir a Marion Martín, Davinchi y uno de los goleadores, Adrián Liso. Pero aún están pendientes de inscripción Kiko Femenía, Juanmi, Abqar, Neyou, Javi Muñoz y Álex Sancris, quien no pudo cumplir en Balaídos un partido de sanción que arrastraba porque aún no estaba inscrito y sigue arrastrándola del Burgos. Así están las cosas en el club dirigido por Ángel Torres, cuyo equipo sí recupera a dos pilares, Domingos Duarte, que cumplió un partido de sanción, y Borja Mayoral, que es duda.

En el Sevilla las cosas no van mucho mejor, como saben todos los sevillistas. Dado que el club debe respetar la antigüedad de los contratos firmados, el siguiente en la lista de inscritos debe ser Rubén Vargas, que llegó en enero junto a Akor Adams. Con el traspaso de Badé ya puede ser inscrito, aunque su fichaje lleva el peso de la amortización del coste de traspaso aparte de su contrato.

Suazo y Juanlu, junto a Pedrosa en un ejercicio con picas. / Juan Carlos Vázquez

El club sigue pendiente de varias salidas: Álvaro Fernández, que tampoco está inscrito; Iheanacho, cuyo peso en el límite salarial es alto, y no está dado de alta en la plantilla en espera de que cuaje la oferta de Turquía; y Juanlu..., cuya salida se ha frenado de nuevo y estará disponible nuevamente para Almeyda. También se congeló la de Carmona, que sólo piensa en el Sevilla y ha desechado la oferta del Nottingham Forest.

De aquí al lunes intentará convencer a LaLiga de que conste en el límite la rebaja de la ficha de Januzaj. Cordón trabaja de nuevo contra el reloj para inscribir a Suazo además de Rubén Vargas... Quedarían pendientes Alfon y Odysseas Vlachodimos, sobre los que quizá hay menos premura.