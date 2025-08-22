Juan de Dios Crespo: la fe en Antonio Cordón del abogado de los americanos y el caso Gnagnon

Juan de Dios Crespo, prestigioso abogado especializado en Derecho Deportivo que ha trabajado para entidades y clubes desde la selección argentina, en el caso una sanción de Messi que casi lo deja fuera del penúltimo Mundial, o el fichaje de Neymar por el PSG, ha desbrozado cuál es su papel actual en el Sevilla como abogado de los nuevos americanos.

El abogado madrileño de nacimiento, pero afincado en Valencia y socio valencianista ("me acabo de sacar el carné con mi hijo y tengo el 2.900 y pico") trabaja ahora con el Sevilla en dos frentes: como representante de los nuevos americanos y como abogado internacionalista del club para casos especiales, como el del caso de Joris Gnagnon, cuyo despido fue delcarado procedente por el TAS.

"Tengo dos sombreros, como dicen los ingleses, en el Sevilla", explica durante una entrevista en Youtube para La Pera de Jobs, grupo formado por dos jóvenes periodistas en la que se posiciona con el Sevilla claramente. "No puedo hablar más que bien del Sevilla, otra cosa es que el balón entre o no entre", afirma.

Su representación de los nuevos americanos

Uno, el primero, que soy el representante del grupo que llaman los americanos, que era un grupo que entró en bancarrota (777 Partners) y que fue recuperado por una agencia muy importante de seguros (A-CAP, Advantage Capital Holdings, LLC) con sede en varias ciudades de Estados Unidos y estuve hace poco con ellos en su sede central en Nueva York", comienza explicando.

Según confirma Juan de Dios Crespo, estos nuevos americanos "tienen el 14% de las acciones y están aterrizados sin saber de esto. Me contratan a través de otro amigo mío, abogado en Dubai, que les dice: 'aquí, para España, tiene que ser Juan de Dios'. He ido a dos asambleas nada más, una en enero y otra en marzo, y les estoy llevando los asuntos. Los pleitos que tiene José María del Nido padre contra nosotros; pleitos de gente que está en el Génova ahora y el Génova había entregado un dinero a los anteriores americanos, no estos de ahora; y un montón de pleitos, habrá siete u ocho pleitos ahora mismo".

Junto al consejo de administración y con fe en Cordón

Juan de Dios Crespo dejó clara su posición en el actual panorama accionarial. "En cuanto a los americanos, estamos con el consejo actual y esperemos que con la temporada nueva y con el fichaje de Antonio Cordón, que ha sido cliente mío en muchas ocasiones, y que es un gran profesional, pienso que Antonio Cordón le va a dar esa revolución para tener un Sevilla que vuelva a las andadas anteriores".

Y el otro sombrero, su otra actuación ipara el Sevilla, es que trabaja desde hace años con el club para casos muy concretos. "Y lo segundo, soy abogado en el Sevilla no para temas locales, sino para temas internacionales. El TAS, la FIFA, la UEFA... cuando hay alguna cosa que les interesa que yo vaya. Empecé con Del Nido padre y antes incluso. Y he ganado muchísimos casos y con la nueva directiva he ganado algún caso recientemente (el de Gnagnon, por ejemplo). Y ahora tengo también pendiente algún caso. Entonces tengo ese doble sombrero o titulación", explica.

El caso del sobrepeso de Gnagnon

"Soy abogado del Sevilla para temas internacionales especiales, ellos tienen abogados extraordinarios y me llaman cuando ven que hace falta algo especial, y salgo yo", expone Crespo. "El último caso acabado, no el pendiente, fue el de Joris Gnagnon, un jugador que pesaba 92 kilos y pasó a 122 kilos, que lo tuvimos que despedir. Lo ganó el Sevilla en FIFA, con sus abogados, muy buenos, y luego lo gané yo en el TAS porque apeló al TAS la parte contraria. Y el TAS es mi niño querido, porque yo hago allí muchas apelaciones".