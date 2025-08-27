Rubén Vargas interesa al Villarreal como relevo de Yéremy Pino

Una de las sorpresas que anunció en su última comparecencia de prensa Antonio Cordón en forma de salidas podría ser la de Rubén Vargas. El futbolista del Sevilla fue inscrito para que jugara el lunes contra el Getafe. En el contexto de tremenda urgencia actual el club de Nervión podría gestionar su traspaso y el Villarreal se ha posicionado para ficharlo como relevo de Yéremy Pino, según desvela Canal Sur Radio.

Rubén Vargas llegó en el mercado de enero de este año procedente del Augsburgo alemán a cambio de 2,5 millones de euros. Ese bajo coste de traspaso podría ser una baza a favor para que el Sevilla negociase su pase al Villarreal por una cantidad superior a 10 millones de euros, lo que significaría una importante inyección para poder inscribir a los tres fichajes de este verano, que aún están en la cola para ser dados de alta en LaLiga: Alfon, Suazo y Vlachodimos.

El Sevilla está muy urgido de realizar ventas ante la situación de grave crisis derivada de una gestión deficiente que ha tenido como consecuencia haberse convertido en el club con el límite salarial más bajo de LaLiga. No ya es que Cordón no pueda inscribir a los fichajes realizados hasta ahora. Es que es perentorio realizar más refuerzos que por ahora son imposibles con el escaso margen que quda de aquí al 1 de septiembre: el lunes que viene a las doce de la noche.

Así pues, si prosperan las negociaciones entre el club presidido por José María del Nido Carrasco y el que preside Fernando Roig se podría dar un traspaso exprés para dar curso a las urgentes inscripciones.

El Villarreal ha llegado a un acuerdo para el traspaso de Yéremy Pino al Crystal Palace, vigente campeón de la Community Shield, por unos 30 millones de euros. Por ello tendrá poder financiero de sobra para buscarle un relevo al joven extremo canario de 22 años. El club amarillo está negociando en varios frentes y uno de ellos es la cesión con opción de compra por parte de la Roma del ex delantero del Girona Artem Dovbyk. Pero también está mirando las opciones para el extremo izquierdo.

Según avanzan en Villarreal la prioridad para ese relevo en principio es el delantero Georges Mikautadze, del Olympique de Lyon, pues puede actuar en punta o en el extremo izquierdo. Pero Rubén Vargas también interesa como opción real y su venta podría ser una solución para el marasmo actual de la planificación del Sevilla.