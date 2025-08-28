La rebaja de ficha de Marcao convence a LaLiga para inscribir a Alfon y Suazo

El Sevilla ha logrado inscribir en la mañana de este jueves a dos de sus tres fichajes estivales: Alfon y Suazo. Las alegaciones presentadas días atrás para que Iheanacho, con un alto y anterior contrato, no siguiera bloqueando las inscripciones de los nuevos fichajes han surtido efecto. Y también ha tenido su peso el hecho de que Marcao haya seguido un camino parecido de Januzaj y haya aceptado la propuesta del club de prorratear su ficha.

La situación de bloqueo que había por la prioridad de Iheanacho en la cola de las inscripciones provocó que el comité de dirección presentara alegaciones días atrás que ya tuvieron un primer efecto en el alta de Rubén Vargas -otro contrato del año pasado como el del nigeriano- el lunes antes del partido ante el Getafe. Y a esto se ha sumado que días atrás Marcao ya había aceptado esa rebaja de ficha que tuvo como pionero a Januzaj. Aunque para ello prorroga algún año más su contrato, que expira en 2027, prorrateando su alta nómina hasta 2028, por un año más. ¿Pan para hoy y hambre para mañana?

José María del Nido Carrasco también ha propuesto dicha opción a otros futbolistas con fichas Champions (Nianzou, Joan Jordán... los futbolistas con contratos antiguos que expiran en 2027) y es posible que se diera alguna otra. Pero de momento sólo la ha aceptado el central brasileño, que es desde el año pasado uno de los capitanes de la plantilla. LaLiga ha aceptado dichas alegaciones que incluyen el acuerdo aún no firmado de Marcao de bajarse el sueldo

Los dos últimos inscritos en LaLiga: Alfon y Suazo. / LaLiga / captura

A diferencia de la rebaja de sueldo en el último año de contrato de Januzaj stricto sensu, LaLiga sí ha aceptado el acuerdo de prorrateo de la ficha de Marcao porque no incumple la estricta regla que impide reducciones de nóminas para evitar posibles fraudes. Tal es el rigor del reglamento del fair play financiero que impone la patronal de clubes...

Con la inscripción de Alfon y Suazo, Matías Almeyda gana dos efectivos importantes para el partido del sábado en Montilivi, cita para la que se le acumulaban las bajas sobre todo en la parcela defensiva. Akor Adams se unió a los lesionados musculares y se pierde el encuentro junto a Lukébakio y Sow.

Esto aclara algo el panorama mientras el Sevilla ya negocia con el Villarreal el traspaso de Rubén Vargas, que podría ya no sólo permitir la única inscripción de los fichajes que falta, la del meta Vlachodimos, sino acometer algún refuerzo más que se antoja fundamental para sostener el fragilísimo sistema defensivo.