Iheanacho 'bloquea' las inscripciones que negocia el Sevilla con LaLiga

El Sevilla seguía ayer con 16 futbolistas inscritos más Idumbo, que tiene ficha del filial al igual que Castrín, otro posible titular pese a su sobrecarga. Supera en un jugador al Getafe, que tiene a 15 inscripciones. El mismísimo José María del Nido Carrasco están tratando de ampliar la ficha de jugadores en LaLiga. Y hoy seguirá la negociación centrada en salvar el atasco.

Iheanacho, con una alta ficha, es el principal escollo a salvar después del traspaso de Badé, porque llegó como jugador libre firmado por Víctor Orta sin bajar mucho el caché propio de Premier League. Si no fuera por ese bloqueo, Cordón podría inscribir a Rubén Vargas y a Gabriel Suazo incluso, pero el delantero nigeriano tiene preeminencia tras su cesión para la mitad del curso pasado en la cola de inscripciones. Cosas de LaLiga y su muy rigorista control financiero de los clubes. No hay forma de saltarse ese orden por ahora.

Rubén Vargas (procedente del Augsburgo) y Gabrial Suazo (del Toulouse) ya llegaron con nóminas menores, aunque el suizo tiene una baja amortización por traspaso. Del Nido Carrasco trata de convencer a los sesudos tecnócratas de Javier Tebas de que se salten la regla que impide que conste en el límite salarial la rebaja a la mitad de la ficha, aproximadamente, que propuso Januzaj para ser dado de alta y aprovechar su último año de contrato.

Mientras tanto, sigue sin haber novedades del Nápoles por Juanlu ni del Samsuspor, cuya presunta oferta de cuatro millones de euros por Iheanacho sería como agua de mayo para el asfixiado Sevilla, no tanto por la cifra de traspaso como por la altísima ficha -incluía prima de fichaje por llegar libre- que liberaría.