Insuficiente primera oferta del Villarreal por Rubén Vargas

Rubén Vargas se ha ejercitado en la mañana de este jueves con total normalidad y apunta a la titularidad en Gerona el sábado. De momento no hay acuerdo entre Sevilla y Villarreal para su traspaso. El comité de dirección nervionense entiende que la primera oferta presentada por el club que preside Fernando Roig está lejos del mínimo que entendería lógico pese a la angustiosa situación económica, que ha obligado a prorratear el sueldo de Marcao por un año más para poder inscribir a Alfon y Suazo.

Pese a que el tercer fichaje de este verano sigue en la cola de las inscripciones y a la urgente necesidad de refuerzos, José María del Nido Carrasco y Antonio Cordón entienden que no pueden malvender a un futbolista con vitola de titular como Rubén Vargas. Su presencia en Montilivi se presenta además como clave ante las bajas de Sow, Lukébakio y Akor Adams, que son esperados ya después del parón.

En este contexto, Cordón les da prioridad a otras salidas. No termina de definirse la de Juanlu al Nápoles, convertido ya el caso en un folletín de incierto final. Y tampoco ha cuajado en nada el presunto interés del Milan en Lukébakio. Así, el director deportivo del Sevilla se centra ahora en intentar colocar a Iheanacho, que había provocado una situación de bloqueo de las inscripciones al ser prioritario su contrato, vigente desde el verano del año pasado y que fue desinscrito tras su cesión al Middlesbrough en enero.

LaLiga ha aceptado las alegaciones que presentó el comité de dirección sevillista para que Iheanacho no fuera inscrito y pudieran cursarse las altas de dos fichajes como Alfon y Suazo. Pero de momento el nigeriano sigue en la plantilla y esta situación debe definirise de aquí al lunes a las doce de la noche.

Cordón está urgido también por la perentoria necesidad de refuerzos, con Vlachodimos aún pendiente de ser inscrito. La salida de Iheanacho, uno de los que tiene una alta ficha pues llegó como agente libre de la Premier League, es un principal obstáculo a salvar. Mientras que Rubén Vargas, en cambio, implica un inferior coste porque su sueldo es menor y es mínima la amortización del pago de su traspaso, que fue de 2,5 millones de euros.

Eso unido a que es un futbolista con vitola de titular provoca que el Sevilla no acepte cualquier oferta por el extremo suizo a no ser que se acercara bastante a los 15 millones de euros: no arreglaría prácticamente nada del parco límite salarial y privaría a Matías Almeyda de una de las pocas piezas de ataque con ciertas garantías. De momento, Rubén Vargas sigue en el Sevilla.