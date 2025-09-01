El Betis hace oficial el fichaje de Antony

El Betis ha hecho oficial este lunes por la tarde el fichaje en propiedad de Antony, que firma por el club verdiblanco por las próximas cinco temporadas, finalizando así un capitulo que en los últimos días había tomado tintes de culebrón.

Betis y Manchester United han llegado a un acuerdo de venta de 22 millones más 3 en variables por el paulista (más el 50% de una futura plusvalía para el club inglés), que regresa a Heliópolis después de unos seis meses del curso pasado en los que rindió a un muy buen nivel.

Antony llegará en unas horas a Sevilla junto a sus representantes para ponerse a las órdenes de Manuel Pellegrini, que volverá a contar con el paulista en sus filas para reforzar la banda derecha.

El Manchester United, al igual que el Betis, también ha dado ya oficialidad al traspaso de Antony al cuadro verdiblanco. "El Real Betis Balompié y el Manchester United han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Antony. Antony Matheus dos Santos (Sao Paulo, Brasil, 24/02/2000) regresa de esta forma definitivamente al conjunto verdiblanco, con el que firma hasta 2030.

El atacante brasileño comenzó su carrera profesional como futbolista en el Sao Paulo, de donde daría el salto a Europa en 2020. Tras su paso por el Ajax y el Manchester United, fue la temporada pasada en la que aterrizaría por primera vez en el Real Betis durante el mercado de invierno.

Su excelente paso por Heliópolis se saldó con 9 goles y 6 asistencias en sus 26 partidos, ayudando así a la clasificación europea y a la disputa de la histórica final de la UEFA Conference League.

El nuevo fichaje verdiblanco ha sido internacional con la selección absoluta de Brasil, participando en la Copa del Mundo de 2022 y conquistando el oro olímpico de 2021", ha indicado la entidad de La Palmera en sus medios oficiales.