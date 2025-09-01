Betis: ¿Venta de Altimira y giro a la planificación?

Sergi Altimira con el balón en los pies con la camiseta del Betis.

El Betis, una vez cerrado el fichaje de Antony, a expensas únicamente de la oficialidad, está centrado en reforzar otras posiciones, como la de pivote defensivo y delantero, pero no descartan en Heliópolis alguna gran venta de última hora.

En este caso, el foco está puesto en Sergi Altimira, con intereses de clubes de la Premier League muy presentes en estos momentos por el centrocampista del conjunto verdiblanco.

La venta de Altimira podría dar un giro a la planificación en busca de un medio centro defensivo y un delantero (sin descartar a un medio centro organizador) las otras dos principales piezas que la dirección deportiva heliopolitana busca en estas últimas horas para el cierre del mercado.

El Betis tantea y recibe muchos ofrecimientos para el ataque, como el nombre de Omar Sadiq

Para la medular, el nombre de Guido Rodríguez está muy presente. El argentino podría llegar a Heliópolis, incluso, como agente libre si acaba rescindiendo su contrato con el West Ham, por lo que el Betis podría inscribirlo una vez cerrado la ventana estival.

Para el ataque, el Betis está tanteando diferentes opciones y recibiendo muchos ofrecimientos, entre ellos el de Omar Sadiq, cuyo futuro debe resolverse en las próximas horas con clubes como el Valencia, entre otros, muy interesados.

Aun así, la llegada del delantero depende también de alguna salida arriba, con más opciones para Bakambu que para el Chimy Ávila en estos momentos dentro de la jornada frenética que se está viviendo en La Palmera.