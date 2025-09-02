Betis: El fichaje de Amrabat, del contexto a la oportunidad de mercado

El Betis cerró este pasado lunes, a poco para el cierre del mercado de fichajes, la llegada de Sofyan Amrabat para el centro del campo y este martes, en la presentación de Antony como nuevo jugador verdiblanco, Manu Fajardo, director deportivo; y el presidente, Ángel Haro, han explicado y analizado la llegada del marroquí.

"Ya venía comentando que queríamos conformar una plantilla con medio del campo equilibrado con distintos perfiles. Para nosotros fue una prioridad el medio centro defensivo que cubriera el rol de Jhonny y Guido. Al final, tenemos suerte de tener una dirección deportiva de primer nivel. Hemos aprovechado nuestro momento para traer a un jugador controlado desde hace mucho tiempo. Se presentó la oportunidad y lo hemos conseguido. Satisfechos y alegres de que Amrabat sea jugador del Betis", ha indicado Fajardo.

"El mercado suele ser cambiante. Al final, el éxito de fichar a Amrabat es consecuencia de controlar jugadores de los que tenemos información de que pueden estar descontentos o devaluados y que en condiciones no podemos acceder, pero en otras sí. Sabíamos que el Fenerbahce a nivel interno no andaba bien con la salida de Mourinho, muchos jugadores pidieron salir y cuando vives por y para al mercado controlas información y el Betis tiene credibilidad en el mercado. Y así se fragua la posibilidad de traer a Amrabat y otros jugadores de nivel que han llegado a la entidad", ha añadido al respecto al director deportivo.

Por su parte, Haro ha indicado lo siguiente: "Cuando se pone encima de la mesa el nombre de un jugador vemos que se ha trabajado y que hay informes positivos detrás. Es cierto que había rumores de que había otros equipos detrás, pero era un perfil de jugador que buscábamos y cumplía los requisitos. Lo otro (interés del Sevilla) son situaciones anecdóticas".

Guido y las ofertas por Altimira

"Respecto a Guido pongo el mismo ejemplo de Antony o el propio Amrabat. Un jugador que no se ha adaptado al contexto Premier. En Inglaterra a los clubes les sobra el dinero. Guido fue una posibilidad, se valoró, pero por el costo económico tampoco nos daba para dar paso al frente y teníamos alternativas, y optamos por Amrabat", ha comentado Fajardo.

"Es versad que hubo una oferta importante por Sergi, pero consideramos que no era suficiente y decidimos no acometer esa venta", ha indicado Haro.