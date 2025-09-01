Sofyan Amrabat, nuevo fichaje del Betis

Amrabat se lleva el balón ante un rival en un duelo del Fenerbahce ante el Feyenoord.

El Betis ha reforzado su centro del campo con la llegada de Sofyan Amrabat. El centrocampista internacional marroquí llega en calidad de cedido por el Fenerbahce hasta el final de temporada.

El Betis, después del fichaje de Antony, ya en Sevilla, buscaba un futbolista para reforzar el centro del campo, uno de los objetivos de Manuel Pellegrini de cara a este cierre de mercado y los verdiblancos no han dejado escapar la oportunidad de hacerse con los servicios de este centrocampista decarácter y mucho trabajo defensivo mediante un préstamo simple.

Amrabat, cuyo nombre también ha estado presente en el Sevilla en esta recta final de la ventana estival, vestirá finalmente la camiseta verdiblanca hasta el final del presente curso. Un futbolista que a sus 29 años vivirá su primera experiencia en el fútbol español.

El Betis ha dado ya también oficialidad a la llegada de su último fichaje para el centro del campo, un Amrabat que próximamente llegará a Sevilla para ponerse a las órdenes de Manuel Pellegrini.

El comunicado del Betis ha sido el siguiente:

"El Real Betis Balompié y el Fenerbahçe han alcanzado un acuerdo para la cesión del jugador Sofyan Amrabat hasta final de temporada. Amrabat (Huizen, Países Bajos, 21/08/2006) inició su carrera profesional en el FC Utrecht, donde permaneció hasta 2017.

El centrocampista de doble nacionalidad (marroquí y neerlandesa) acumula una gran experiencia en Europa de la mano de Feyenoord, Club Brujas, Hellas Verona, Fiorentina, Manchester y Fenerbahçe, equipo del que procede.

Entre sus logros en su trayectoria suma una FA Cup, una liga belga, una liga neerlandesa y dos Supercopas de los propios Países Bajos. Amrabat es un habitual en la Selección de Marruecos, combinado con el que se encuentra concentrado y donde alcanzó el cuarto puesto en el último Mundial de Catar".