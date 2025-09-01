Sevilla FC: Amrabat, una operación en vías de ser factible

El Sevilla FC vive una jornada frenética, tanto en las salidas, como la de Lukébakio al Benfica, como en las llegadas, como son los casos de Batista Mendy y Alexis Sánchez y otros frentes que tiene abiertos. Y uno de ellos es el de Sofyan Amrabat.

En este sentido, según ha podido saber Diario de Sevilla, el Sevilla tiene el acuerdo bastante avanzado con el futbolista, a expensas de un entendimiento con el Fenerbahce.

El conjunto turco quiere apurar sus opciones para poder vender al internacional marroquí antes que apostar por la vía de la cesión y es ahí donde la entidad sevillista, con Antonio Cordón a la cabeza, se está moviendo con bastante fuerza.

Amarabat forma parte de la lista de transferibles del conjunto de Estambul y si nada se tuerce, podría formar parte de la plantilal de un Sevilla que busca en estos momentos encajar la operación cuadrando números con frenesí.

Aemás, Cordón busca un extremo, con el nombre de Bryan Gil presente, aunque no es la única opción que maneja, estando presente en Nervión el nombre de Amir Richardson, que busca minutos fuera de la Fiorentina.