Bryan Gil, objetivo de Sevilla y Girona

El Sevilla está enfrascado en muy diversos frentes. Desde la concreción del traspaso de Lukébakio al Benfica hasta la llegada de Alexis Sánchez o los fichajes de Fabio Cardoso y Batista Mendy. Éstos ya han pasado incluso el reconocimiento médico en espera de que Iheanacho libere masa salarial. La salida del nigeriano es clave y si se da podría volver a Nervión Bryan Gil.

No será fácil por los muchos inconvenientes que presenta el puzle del límite salarial y también por la dura competencia que tendrá el Sevilla con sus limitaciones frente a otros equipos que también quieren al extremo zurdo barbateño de 24 años.

Bryan Gil acaba de rescindir este mismo lunes el último año de contrato que tenía el Tottenham Hotspur porque allí no tenía protagonismo. No ha ido ni convocado a los amistosos de pretemporada después de sufriera la rotura del ligamento lateral externo en marzo. De hecho fue cedido la pasada temporada al Girona, igual que vino a Nervión a préstamo en enero de 2023 contribuyendo decisivamente a la conquista de la séptima Europa League. Fue clave en la semifinal contra la Juventus con aquel centro medido que cabeceó a la red Lamela en la prórroga para firmar el pase a la final de Budapest.

El barbateño podría preferir un regreso al Sevilla. Siempre mostró su vinculación sentimental con el club en el que se crió hasta su traspaso al Tottenham en 2021 por 25 millones de euros. Una operación que también trajo al Sevilla a Lamela, ahora parte del cuerpo técnico de Almeyda ya retirado. Pero Antonio Cordón está muy condicionado por el límite salarial. Aun así, lo está intentando.