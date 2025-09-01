El adiós de Lukébakio y la llegada de Alexis Sánchez, claves en el cierre de mercado del Sevilla

Otro gran reserva para el Sevilla. Badé, Idumbo... y Lukébakio. Tres grandes ventas, previstas desde que Antonio Cordón llegase en junio, que deben terminar de escenificarse hoy con el traspaso del futbolista con más calidad de la plantilla. Rubén Vargas, si el Villarreal no se vuelve loco en la jornada del cierre del mercado, seguirá en la plantilla. A no ser que se torciera mucho lo de Lukébakio. La segunda oferta amarilla no llegaba a lo que el club entiende aceptable. Arreglaba poco ante la esperada gran venta de Lukébakio. Y llegan el medio de cierre Batista Mendy, ya en Sevilla, el central Fabio Cardoso... y hasta Alexis Sánchez avalado por Matías Almeyda.

El veterano delantero chileno podría llegar cedido por el Udinese según adelantó el diario As. La jornada de este lunes hasta las doce de la noche puede deparar alguna sorpresa más, como consecuencia de la tardanza en los movimientos de mercado, algo para lo que ya estaba preparado Cordón. El Sevilla debe anunciar oficialmente la cesión de Pedrosa al Elche y rematar la operación del traspaso de Lukébakio, una gran venta que tiene muchas aristas. El Nottingham Forest irrumpió con fuerza frente al Benfica y anoche todo apuntaba a que sería el club inglés quien se llevara al extremo internacional belga, después de desechar al extremo francés Dilane Bakwa, por el que el Estrasburgo ya rechazó una oferta de 35 millones de euros.

Pero todo puede pasar, porque el club lisboeta está en Champions y tiene mucho peso específico. Y lo que parece más cierto es la cesión de Alexis Sánchez (Tocopilla, 19-12-1988) para tapar las carencias ofensivas. Poco más puede rascar el actual Sevilla que intentar reciclar al veteranísimo ex futbolista del Barcelona aprovechando su desencuentro con su técnico en Udine, Kosta Runjaic. El chileno, en el ocaso de su prolífica carrera, apenas disputó la temporada pasada 480 minutos repartidos entre 13 partidos de la Serie A y uno de la Copa de Italia. No hay más cera que la que arde...

Lukébakio es abrazado por Agoumé tras su golazo al Athletic Club. / Ricardo Larreina / AFP7

Por unos 30 millones, variables aparte, debe cerrarse hoy la segunda gran venta del Sevilla tras la de Badé al Bayer Leverkusen por una cantidad similar, a lo que se suman los 10 millones más bonus de rendimiento que dejará Idumbo, ya jugador del Mónaco.

Con el rédito de la venta de Lukébakio, además de la cesión del ex delantero chileno del Barcelona, el Sevilla debe inscribir a Azpilicueta -ha firmado por un año a bajo coste más otro año opcional-, Batista Mendy -llegó anoche para firmar como cedido con opción de compra por el Trabzonspor- y Fabio Cardoso, que cumple su último año de contrato en el Oporto y Cordón trabaja un traspaso a bajo coste, teniendo en cuenta que es representado por Gestifute, la agencia de Jorge Mendes. Además, debe llegar algún futbolista de ataque para reforzar una parcela algo coja tras las salidas de Idumbo y Lukébakio.

Precisamente el súper agente luso está en el meollo de los últimos y frenéticos dos días de mercado en el Sevilla, pues tiene relación directa con el grupo propietario de clubes de Evangelos Marinakis, Olympiacos y Nottinghan Forest entre ellos, y también con Benfica y Oporto.

Ahí Cordón teje fino con un hilo que conoce bien y habrá apretado hasta donde haya podido para que el Nottingham subiera la oferta y superara lo que ofrecía el Benfica por Lukébakio. La puja está abierta. Almeyda, a sabiendas de la necesidad del club, entiende perfectamente su adiós. E incluso prefiere quedarse con Rubén Vargas, por el que el Sevilla ingresaría un tercio de lo que dejaría el belga, teniendo en cuenta sus prestaciones, más enfocadas al colectivo. Y también habrá que ver qué pasa con descartes como Iheanacho... Será un día frenético que debe concluir con el adiós de Lukébakio y las probables llegadas de Alexis, Fabio Cardoso y Batista Mendy.