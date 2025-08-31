El Sevilla ata a Fabio Cardoso para el eje de la defensa

Antonio Cordón sigue dando pasos firmes y apresurados para rematar la plantilla del Sevilla en las últimas 48 horas. Hasta este lunes 1 de septiembre a las doce de la noche en el Sevilla puede pasar de todo, aunque lo que parece más encarrilado son las salidas de Pedrosa y Lukébakio, uno cedido y otro en forma de gran traspaso, y la llegada de al menos dos futbolistas para solidificar el eje de la estructura de defensiva. Con el mediocampista Batista Mendy esperando acontecimientos, el diario AS desvela el elegido como central: Fabio Cardoso.

Central de 31 años y 1,87 metros de altura, Fabio Cardoso (Águeda, Portugal, 19-04-1994), los Dragoes lo cedieron la temporada pasada al Al Ain (Emiratos Árabes). Se trata de un jugador que ha sido internacional en todos los escalafones inferiores de Portugal hasta la selección sub 20. Ahí frenó su proyección como internacional por su país.

Desde que salió de la cantera del Benfica en 2015, ha pasado por distintos equipos lusos (Paços Ferreira, Vitoria Setúbal, Santa Clara...) y por el Glasgow Rangers hasta que el Oporto se fijó en él en 2021 y pagó más de dos millones de euros al Santa Clara para firmarlo hasta 2026 por 2,2 millones de euros. Está así pues en su último año de contrato con el Oporto, lo que implicará un traspaso de bajo coste. Su agencia de representación es Gestifute, la del afamado Jorge Mendes.

En su caso, al igual que ocurre con Batista Mendy, las condiciones de su adquisición y de su contrato con el Sevilla dependerán de cómo vayan las salidas, sobre todo el ingreso que suponga el traspaso casi seguro de Lukébakio, que tiene ofertas importantes de Benfica y Nottingham Forest. En el caso del mediocampista francés, llegaría cedido por el Trabzonspor con opción de compra dado que su contrato va más allá de esta temporada. En el de Fabio Cardoso, Antonio Cordón buscará otra fórmula al estar en su último año de contrato.