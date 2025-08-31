Almeyda se sacude el fantasma del inicio fatal en las tres últimas temporadas

El valiosísimo triunfo del Sevilla en Gerona tiene mucho más valor que el intrínseco de los tres primeros puntos tras dos derrotas de inicio. O que el impulso que debe suponer para Matías Almeyda y el escueto grupo de futbolistas con el que se ha tenido que aliviar en este inicio de curso previo a la finalización del mercado. Sobre esos dos valores, sobresale otro mayor: el conjuro contra el demonio de una tercera derrota que hubiera agigantado el pavor después de las tres temporadas precedentes, que terminaron con despidos de los entrenadores.

Almeyda ha espantado, de momento, ese fantasma sabiendo adaptarse en Montilivi a las circunstancias y hasta con seis canteranos teniendo que jugar durante el encuentro por las circunstancias de una plantilla horadada por las bajas y por la tardanza de refuerzos debido al límite salarial. Con un once, en definitiva, claramente depauperado respecto a las tres temporadas anteriores.

Once titular del Sevilla en Montilivi para jugar contra el Girona. / AFP7 / Europa Press

Tres años sin un triunfo en los tres primeros partidos

En las tres temporadas precedentes, el Sevilla no logró su primer triunfo hasta la quinta jornada. Con matices. Porque José Luis Mendilibar no pudo dirigir al Sevilla en la cuarta jornada al aplazarse a diciembre el partido en el Metropolitano contra el Atlético por alerta roja de fuertes lluvias y, a diferencia del guipuzcoano o de García Pimienta, ganó su primer partido en la quinta jornada, pero en realidad era el cuarto partido de aquel inicio liguero.

Lopetegui empezó la Liga 22-23 con derrota en Pamplona (2-1), empate ante el Valladolid (1-1), derrota en Almería (2-1) y frente al Barcelona (0-3) antes del sufridísimo triunfo en Cornellá (2-3). Mendilibar perdió el primer partido de la Liga 23-24 ante el Valencia (1-2) y también en Mendizorroza (4-3) y frente al Girona (1-2). Se aplazó la cuarta jornada y el primer triunfo llegó en su cuarta cita liguera: Sevilla-Las Palmas, 1-0 (Lukébakio). Y García Pimienta comenzó la 24-25 en Las Palmas (2-2), perdió con el Villarreal (1-2), empató en Mallorca (0-0) y frente al Girona (0-2) antes de su primer triunfo contra el Getafe (1-0, gol de Jesús Navas) en la quinta jornada.

Es imposible saber el alcance que habría tenido una fea derrota contra un Girona que llegó al partido como colista y equipo más goleado. Quizá la figura de Antonio Cordón, principalísimo mentor del técnico argentino, habría llevado la calma a las muy revueltas aguas en las que se encuentra el Sevilla.

La casuística dispar de sus tres técnico precedentes

La casuística de los tres años precedentes es variada y va desde el apoyo fuerte por la dirección deportiva (García Pimienta) hasta la destitución forzada por el consejo (Lopetegui) o el despido inesperado por la desconfianza en el técnico tras su renovación condicionada por su triunfo en la Europa League (Mendilibar) con cambio en la dirección deportiva incluido más las presiones de algún peso pesado del vestuario...

García Pimienta, por ejemplo, estaba muy apoyado por Víctor Orta. Pero a Julen Lopetegui se lo llevó por delante el mal arranque y su relación ya viciada con parte de la afición, el consejo y hasta un Monchi -aquella filtración de que había contactado con Diego Martínez la temporada anterior hizo mucho daño- que fue quien más lo defendió siempre. Y Mendilibar merece un par de párrafos aparte.

Aquella destitución de Mendilibar...

El viejo zorro vizcaíno, que se vengó ganando con el Oympiacos -donde coincidió con Antonio Cordón- la Europa League 2024, la Superliga y la Copa de Grecia (2025), fue víctima de un cúmulo de circunstancias. En aquel arranque de la 23-24 y tras el milagro de Budapest, ni siquiera había perdido sus dos primeros partidos de Champions (Sevilla-Lens, 1-1) y PSV-Sevilla (2-2). Pero se juntaron muchos factores que tienen que ver con la deriva de un club que ya venía dando bandazos desde la última etapa de Lopetegui.

Mendilibar, tan directo y socarrón y con un fútbol tan rudimentario, no era del gusto de Orta, que ya tenía en mente a Diego Alonso, y algún banquillazo a Sergio Ramos reforzó la idea del comité de dirección de que no era un técnico ideal para aquel proyecto. Ay, aquella tertulia informal con Castro, Orta y Del Nido Carrasco en el documental que editó Netflix de la mano de LaLiga, en Montecastillo...

Cordón como fuerte mentor de Almeyda

Almeyda sí tiene el apoyo de Cordón, que lo prefirió desde el minuto uno a Imanol, con el que se reunió por la deferencia de que ya había tenía un preacuerdo con Víctor Orta. Y ahora mismo el gestor pacense es una especie de gurú intocable en este Sevilla que debe parar la hemorragia deportiva y económica. Pero, ¿qué habría pasado con una tercera derrota en Montilivi con un parón por delante?

Es especular y seguramente habría seguido con una presión ya casi insoportable del entorno. Ahora al argentino, una vez que Cordón remate la muy tardía planificación con apenas medios, le toca confirmar que todos los fantasmas de las tres últimas campañas están espantados.