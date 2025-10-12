El Betis, preparado para afrontar el mercado de invierno

Manu Fajardo, en su despacho en la Ciudad Deportiva Luis del Sol durante una entrevista a este periódico.

El mercado de invierno se atisba ya en el horizonte. Todavía quedan semanas por delante para que su apertura, pero movimientos ya hay. Los clubes empiezan a tomar posiciones, fijan posibles objetivos en cuanto a seguimiento de jugadores y están atentos a posibles oportunidades que se puedan presentar de cara a reforzar las plantillas para la segunda parte de la temporada, sin olvidar que puedan producirse posibles ventas que dejen huecos a cubrir, además de posiciones a reforzar. Y para todo ello se encuentra preparado el Betis.

El control de mercado del club de Heliópolis, con Manu Fajardo, director deportivo, y Álvaro Ladrón de Guevara, secretario técnico, es absoluto, gracias en buena medida al amplio número de scouts que tienen a su disposición y a los cuales hacen partícipe a la hora de la toma de decisiones, en cuanto a la elección de un jugador a incorporar.

La confianza de Manu Fajardo en el secretario técnico y el grupo de ojeadores es máxima

Fajardo atraviesa por un buen momento profesional, con mucha ilusión en el día a día y muy satisfecho de liderar un equipo de trabajo del que se siente orgulloso. Tanto él como Álvaro, éste principalmente dentro de su rol como secretario técnico, ponen a los ojeadores diferentes tareas semanales para que a éstos el trabajo no les resulte monótono.

Manu Fajardo posa con parte de su grupo de trabajo en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. / Juan Carlos Vázquez

Cada uno de ellos tienen controladas diferentes ligas y torneos –como por ejemplo, ahora, el Mundial sub 20 de Chile–, con el fin de no vigilar siempre las mismas competiciones, y así todos pueden abarcar y dar su opinión sobre un determinado jugador controlado no únicamente por un único scout. Y así, compartir con Fajardo de cara a algo fundamental para el director deportivo verdiblanco, el contexto. A esto se refiere la cabeza visible de la dirección deportiva en cuanto a conversar con el ojeador sobre si un futbolista en seguimiento podría rendir en el contexto Betis o si un canterano rendiría mejor en ese contexto que el jugador de fuera que se sigue. En caso afirmativo, la prioridad del Betis siempre será cantera.

Fajardo hace cada vez más partícipes a los ‘scouts’ a la hora de la toma decisiones

Además, para Fajardo y Álvaro es también importante que el Betis genere un contexto positivo en torno a un fichaje realizado, con el fin de que el jugador tenga una adaptación rápida y un rendimiento lo más inmediato posible. Para ello, la labor de diferentes departamentos de la entidad verdiblanca, que se dedican en el día a día a generar el mejor clima de trabajo posible en torno a los profesionales del primer equipo, juegan un rol fundamental que es muy tenido en cuenta por el director deportivo y el secretario técnico.

Ahora mismo, en función de lo visto en lo que va de temporada, el lateral izquierdo y la delantera apuntan a ser las dos posiciones a reforzar por el Betis en invierno, a expensas también de que pueda haber alguna salida. Y llegado el caso, Fajardo y su grupo de trabajo están preparados para cualquier situación que se pueda presentar. El Betis, listo para afrontar el mercado de invierno.