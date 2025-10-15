Pau López y la sana competitividad con los otros porteros

Si de un futbolista del Betis han hablado los aficionados en este parón liguero ha sido, sin duda, Pau López, héroe del triunfo ante el Espanyol con su parada en el tiempo de prolongación a Javi Puado. El portero se mostró en los medios del club "feliz" por su decisiva acción, ya que así estas semanas sin partidos se "encaran mejor" y apuntó a seguir trabajando como hasta ahora para que el equipo mantenga la "línea ascendente" ahora que el calendario pone por delante al Villarreal y al Atlético de Madrid.

El guardameta catalán recordó su parada en la la televisión de la entidad. "No pensé nada en ese momento. Cuando veo que el árbitro se dirige al monitor del VAR entiendo que va a pitar penalti. El 99% de las acciones que se revisan es porque hay alguna infracción a juicio del VAR. Me dirigí a Toni (Doblas), que es una persona con mucha experiencia y desde fuera una persona te da la tranquilidad y claridad necesaria y que uno a lo mejor no tiene dentro del campo. Sabíamos quien iba a ser el lanzador y me dijo que el último lo había tirado al medio y creíamos que iba a cambiar. Él me dijo que era más probable que fuera a mi izquierda, así que no tuve dudes. Decidí que me lanzaría allí y empezó el show para intentar retrasar lo máximo el lanzamiento, porque creo que es algo que beneficia al portero. Lo intenté alargar lo máximo y con toda mi energía y la de la gente del Betis lo paramos entre todos", aseguró el protagonista, que destacó la "buena relación" que hay entre los porteros. "En el mundo del fútbol se cree que tienes que llevarte mal con las personas con la que compites por un puesto y no es así. Hay quien confunde competitividad con llevarse bien o mal. Cada uno tiene que dar lo mejor de sí y querer jugar todos los partidos, pero también tener respeto de que el entrenador pueda elegir a otro compañero. Cuando juega cualquier portero nos alegramos de que lo haga bien porque es bueno para el Betis. El fútbol no es un deporte individual", indicó.

"No me gusta poner etiquetas a los porteros. Los tres podemos jugar y el míster pondrá a cada uno cuando crea que es conveniente. Voy a los partidos sin saber quién va a jugar. El día del Espanyol no sabía si iba a jugar hasta poco antes del partido. El entrenador no ha hablado conmigo para decirme si voy a jugar una u otra competición, sino que él decide en cada momento lo que es conveniente. Igual que cambia a los jugadores me parece hasta correcto que cambie a los porteros. Se dice que al portero no se puede cambiar porque pierde frescura y eso es mentira. Si se entrena bien todos los días cuando te toca jugar estás preparado. Esas rotaciones crean un ambiente positivo en el vestuario y que todo el mundo se sienta partícipe y que se cambien siete u ocho jugadores significa que el entrenador confía en todos", Señaló Pau López, que destacó esa capacidad que hay en la plantilla de que "hay muy buenos futbolistas y cualquiera puede jugar". "El míster tiene la tranquilidad de que si uno le falla por cualquier cosa tiene a otro que va a rendir también".

Habló el guardameta sobre Manuel Pellegrini, asegurando que no es casualidad que lleve tanto tiempo haciéndolo bien en un club como el Betis: "Cada entrenador tiene su manera de trabajar. Eso lo he aprendido en mi carrera y al final todos los métodos son válidos hasta que la dirección del equipo decida cambiar por el motivo que sea. No hay una fórmula única en el fútbol. Hay entrenadores que le dedican más horas al tema táctico y otros que se dedican a la gestión del grupo, a crear buen ambiente y sólo dan tres o cuatro pinceladas de cómo debe jugar el equipo. ¿Qué es mejor? Pues no lo sé. En el Toluca fui campeón con un entrenador que tenía muy buena gestión de grupo y que no trabajaba el aspecto táctico. Pellegrini tiene mucha experiencia y te da la tranquilidad necesaria para jugar en un club como el Betis, que desata muchas pasiones y tiene muchos seguidores. En este club Pellegrini te da la tranquilidad para entender que hay que seguir trabajando cuando las cosas van bien y cuando no te muestra el camino. No es casualidad que lleve tanto tiempo en el Betis. Es un entrenador que ha demostrado que sirve para este club".

También tuvo palabras Pau López para la afición, con la que se siente "identificado por la forma en que vive el fútbol". "La exigencia está en uno mismo, pero cuando las cosas van mal y la gente es exigente no hay que tomárselo como algo personal. Entiendo que el seguidor vive por y para el Betis y hay que respetarlo. La gente de fuera que viene al club debe entender que la crítica no es algo personal, sino que el aficionado vive por el partido de la jornada y un triunfo les alegra la semana. Yo me he dado cuenta esta semana. La gente me paraba y me daba las gracias por parar el penalti cuando es mi trabajo. Intento siempre dar lo mejor de mí y a veces sale mejor o peor. Entiendo que la acción fue tan decisiva que habrá hecho a la gente más feliz que si nos hubieran empatado en el último minuto. Pero es una afición increíble como demuestran los números. Da igual el día y la hora, que el campo va a estar lleno. Y La Cartuja que tiene más capacidad que el Benito Villamarín y está peor situado se sigue llenando", explicó.

Próximas citas: "El equipo está bien y hay que ir con la misma humildad que hasta ahora. Hemos demostrado que podemos ganar a cualquiera y que cualquiera en esta liga te puede generar problemas. Hay que preparar cada partido lo mejor posible y tratar de hacer el mejor partido posible. El Villarreal se ha reforzado muy bien y tiene un entrenador con las ideas muy claras. Va a ser un partido muy duro como lo fue el del Espanyol. Si queremos ganar habrá que hacer las cosas muy bien".

Batallador: "La sensación que tengo, que ya me pasó el día del Levante y con el Nottingham Forest, es que somos un equipo que con facilidad hacemos gol y que con facilidad se le da la vuelta a los partidos. Con el Levante incluso pensaba que ganábamos. Creo que por suerte el equipo tiene mucha ambición y las cosas nos están yendo más o menos bien, pese a que empezamos con algún empate de más. El grupo cree hasta el final y tiene esa capacidad para generar gol, que es muy complicado, y que poco a poco estamos ajustando el sistema defensivo, ya que en los últimos partidos nos han hecho pocos goles y eso es importante".

Vestuario: Que la gente se alegre cuando el compañero que juega en el mismo puesta lo haga bien es bonito. Ir a entrenar y que se respire felicidad... Y no sólo hablo de los jugadores, sino de todos los que trabajan en el club, que son una parte fundamental de nuestro trabajo.

Ídolos: "He tenido varios, pero como crecí en el Espanyol me fijé en los porteros que tenía por encima en el club como Gorka (Iraizoz), Kameni... En la última época me fijé mucho en Kiko Casilla, que hizo buenas temporadas y desprendía mucha tranquilidad en el campo, que es algo que me gusta mucho".

Adaptación: "Sevilla acoge bien a todo el mundo. Lo que se respira en el club es lo que se respira fuera. Lo hablaba con mi mujer. Hemos estado en muchos sitios y sabes que vienes aquí y que la gente te va a desprender felicidad. Quizá la persona de aquí no se da cuenta de eso, pero yo que he tenido la oportunidad de vivir en distintos lugares que una persona sea agradable es muy bonito".

Objetivos: "Conseguí ya todo lo que había soñado en mi vida. Como dije el primer día que vine quiero disfrutar de esta nueva etapa porque la primera experiencia fue muy corta, menos de lo que me hubiera gustado. Tuve que salir y ahora quiero disfrutar al máximo. A partir de ahí si le puedo dar algún título a la gente..., no por mí, sino por ellos, porque me gusta hacer feliz a la gente. A nivel personal estoy más que satisfecho de lo que he hecho. Intento aprender cada día y ser mejor y ojalá pueda hacer feliz a la gente del Betis".

Futuro: "Tengo tres hijos que dan trabajo, pero sigo estudiando desde que empecé en este mundo. No me veo en el fútbol. Creo que mi etapa en este mundo acabará cuando lo deje, pero sí que tengo ganas de seguir estudiando y preparándome para poder ayudar a otras personas".