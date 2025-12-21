Extremadura señala tendencias

Las elecciones celebradas ayer en Extremadura han centrado la atención nacional porque suponían el inicio de un largo ciclo de comicios en el que se van a medir los tres grandes vectores que articulan la política española: la fortaleza del proyecto político del PP, el deterioro que ha sufrido el PSOE con Pedro Sánchez en el poder y la fuerte tendencia al alza de Vox como fuerza que polariza una sensación de descontento cada vez más presente. Desde este punto de vista las conclusiones son claras. Por un lado, el PP que lidera Alberto Núñez Feijóo se confirma como la alternativa natural de gobierno para un próximo futuro, pero no logra alejar la presión de un Vox dispuesto a condicionar sus políticas. Por otro, se confirma que el PSOE sufre uno de sus peores momentos en las cuatro décadas largas de democracia. La política seguida por Sánchez en esta legislatura y los escándalos que se han sucedido en los últimos meses pasan una factura terrible. Pero el fenómeno que define la coyuntura política en España es el ascenso imparable de Vox, una fuerza populista que está consiguiendo una implantación transversal y cuyos mensajes han calado en las capas más jóvenes de la población. Extremadura ofrece lecciones que serán de aplicación en las sucesivas elecciones autonómicas, entre ellas las andaluzas, con las que el PP quiere castigar al PSOE antes de que se produzcan las generales. Al margen de los análisis nacionales que se derivan de los resultados de ayer, una lectura estrictamente extremeña revela que María Guardiola se equivocó en su arriesgada apuesta por buscar la mayoría absoluta y desembarazarse del dogal de Vox y que el PSOE ha cometido un error garrafal en la designación de su candidato. El PP gobernará Extremadura, pero lo hará condicionado por un Vox más fuerte y con mayor capacidad de influencia. Las tendencias que se vieron ayer en Extremadura señalan las que se pueden plasmar en febrero en Aragón y de ahí al conjunto del país. Se confirma que la situación política de España es cada vez más compleja.