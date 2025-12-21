Presupuestos y estabilidad

Andalucía estrenará el año con unos Presupuestos para 2026 aprobados por su Parlamento. El hecho refleja una estabilidad política que debería de ser la norma en una democracia, pero que se convierte en un hecho poco frecuente y de una enorme significación en la España actual. En el conjunto del Estado, el Gobierno que preside Pedro Sánchez va a entrar en su tercer año sin Presupuestos: no solo no ha logrado aprobarlos, sino que ni tan siquiera ha tenido capacidad para enviarlos al Congreso. En algunas autonomías gobernadas por el PP la imposibilidad de fraguar un acuerdo ha precipitado la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones anticipadas. Es el caso de Extremadura, donde hoy es jornada electoral, o de Aragón, que celebrará sus comicios el 8 de febrero. En medio de este panorama, la situación andaluza constituye casi una isla de normal funcionamiento institucional que es necesario destacar. Como es lógico, el Presupuesto andaluz ha sido motivo de fuerte controversia política, pero ha salido adelante gracias a la mayoría absoluta del PP que, aun así, ha admitido varias decenas de enmiendas presentadas por los grupos de la oposición. Las aprobadas el pasado jueves son las últimas cuentas anuales de esta legislatura. Los andaluces serán llamados a las urnas la próxima primavera para decidir si revalidan el actual modelo político o lo modifican. La experiencia de estos cuatro años demuestra que la estabilidad, que no es necesariamente lo mismo que la mayoría absoluta, le sienta bien a la región. Frente a un clima político enormemente crispado en España, Andalucía ha podido desarrollar actuaciones que han redundado en la mejoría de la economía, la atracción de inversiones y la creación de empleo. Los cuatro presupuestos aprobados durante la legislatura se han demostrado instrumentos útiles para trabajar en esa dirección.