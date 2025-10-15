Marcelino, Pellegrini y sus récords en el Villarreal-Betis

Manuel Pellegrini y Marcelino García Toral son entrenadores con una carrera sólida y consolidada en España. Ambos se han forjado un nombre en los banquillos a base de éxito y en el Villarreal-Betis del sábado (18:30) se producirá una curiosa circunstancia: ambos batirán récords como entrenadores con más partidos en sus respectivos equipos.

El chileno ya es el entrenador con más partidos en la historia del Betis (266) y el que más triunfos lleva. Y ante su ex equipo (uno de ellos) se convertirá también en el que más encuentros ha dirigido en Primera División, superando lógicamente a Lorenzo Serra Ferrer.

Acumula hasta ahora 87 triunfos y 54 derrotas; el balear, 78 y 50, respectivamente. Contra el Villarreal Pellegrini sumará su partido 199 al frente del Betis en Primera División (198 firmó Serra Ferrer) y alcanzará la cifra redonda de los 200, el 27 de octubre en una gran cita en La Cartuja frente al Atlético de Madrid. De momento acumula el 43,9% de triunfos de esa cifra de 198 choques, con el 27,2% de derrotas y el 28,7% de empates (57 en total).

Curiosamente un hito similar conseguirá el sábado Marcelino en el banquillo del Villarreal, superando, para cerrar la cuadratura del círculo al propio Pellegrini. El asturiano se convertirá este sábado en el entrenador con más partidos oficiales de la historia del Villarreal con 260, superando los 259 que hizo Pellegrini, quien dirigió al equipo castellonense entre el año 2004 y 2009.

En los registros de ambos técnicos con el Villarreal, Marcelino suma más victorias que Pellegrini en el banquillo amarillo, ya que el chileno logró 123 victorias por las 128 que suma el asturiano. En el capítulo de empates, Pellegrini suma 72 empates por los 66 de su rival; mientras que en el capítulo de derrotas, Marcelino sufrió 65 derrotas por la 64 que suma el actual preparador del Betis.