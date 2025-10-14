El Betis, enfocado en la prueba de Liga de Campeones ante el Villarreal

El Betis prepara ya el exigente compromiso del próximo sábado en La Cerámica ante el Villarreal de Marcelino García Toral, una cita que si no es decisiva, sí puede resultar muy importante al final de temporada de cara a ese reto que tienen los verdiblancos de pelear por disputar la próxima edición de la Liga de Campeones, pues los amarillos, una campaña más, son firmes candidatos a repetir ese objetivo por plantilla y por tener a un muy buen entrenador.

Un choque, por tanto, que medirá a dos buenos equipos, a dos técnicos con las ideas muy claras y con un objetivo por parte de los de Heliópolis: ganar y endosarle al cuadro villarrealense su primera derrota liguera del curso como local.

EL CONJUNTO AMARILLO NO PIERDE EN SU ESTADIO

Y es que el Villarreal ha ganado los cuatro partidos de Liga que ha disputado por ahora en su estadio: 2-0 al Oviedo, 5-0 al Girona, 2-1 a Osasuna y 1-0 al Athletic. Triunfos con un total de 10 goles a favor y sólo uno en contra, lo que refleja el potencial de una plantilla que tiene el quinto valor de mercado (según Transfermarkt.es) más alto este año en la máxima categoría del fútbol español.

Pese a ello, el Betis irá a La Cerámica sin ningún tipo de complejo, pues tampoco conoce la derrota liguera en lo que va de curso a domicilio, con una victoria (1-2 ante el Espanyol) y tres empates (1-1 ante el Elche, 1-1 ante el Celta y 2-2 frente al Levante).

El Betis no conoce aún la derrota lejos de La Cartuja, con tres empates y un triunfo en su haber

De hecho, rompió la imbatibilidad del Espanyol en su casa, este curso, en la última jornada. Así, los de Pellegrini buscarán la cuarta victoria seguida en Liga –tras vencer a la Real Sociedad (3-1), a Osasuna (2-0) y al Espanyol (1-2) en las últimas tres jornadas– en casa del Villarreal, donde a buen seguro se vivirá a nivel táctico un interesante duelo de banquillos.

BONITA BATALLA TÁCTICA EN LOS BANQUILLOS

Pellegrini, como técnico del Betis, se ha medido al Villarreal a domicilio en un total de cinco ocasiones, con un bagaje de tres victorias, un empate y una derrota. De hecho, tanto la temporada pasada como la anterior, el cuadro de La Palmera se impuso por idéntico resultado, 1-2. En ese último precedente, los verdiblancos ganaron con goles de Vitor Roque y Lo Celso, haciendo Baena el tanto de los amarillos.

Los de Marcelino suman 4 victorias en los cuatro partidos ligueros jugados este curso en su estadio

Los números en los enfrentamientos entre Pellegrini y Marcelino, a lo largo de sus respectivas trayectorias en equipos diferentes de la Liga, es el siguiente: en 13 enfrentamientos, 5 victorias para Pellegrini, 2 empates y 6 triunfos para Marcelino (tercertiempo.es). Mucha igualdad entre dos entrenadores con mucha experiencia que han implantado su sello en sus respectivos equipos.

ROTACIONES EN UNA PLANTILLA EQUILIBRADA

Con la vuelta de la competición, Pellegrini seguirá llevando a cabo sus habituales rotaciones. El chileno ya ha indicado en más de una ocasión que tiene una plantilla equilibrada y compensada, en la misma línea que la dirección deportiva, y volverá a repartir minutos, a expensas para la cita ante el Villarreal de las condiciones en las que vayan llegando los internacionales. Todo, con el objetivo de sacar adelante una difícil prueba, ante un rival potente, para seguir alimentando ese sueño de jugar Liga de Campeones.