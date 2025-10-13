Maratón de partidos exigentes para el Betis tras el parón de selecciones

El Betis de Manuel Pellegrini regresa a la acción tras el segundo parón de selecciones con un calendario de máxima exigencia. El conjunto verdiblanco disputará siete encuentros en 23 días, repartidos entre la Liga, la Europa League y la Copa del Rey, un termómetro que pondrá a prueba el nivel y la gestión de la plantilla.

El maratón liguero arranca este mismo sábado con un duelo clave en la zona alta de la tabla frente al Villarreal (18:30) en La Cerámica. Posteriormente, el lunes 27 de octubre (21:00), los verdiblancos se medirán al Atlético de Madrid en La Cartuja. Ya el domingo 2 de noviembre (21:00), el equipo de La Palmera volverá a jugar ante su público frente al Mallorca. Y el domingo 9 de noviembre (18:30), el Betis pondrá fin a este tramo liguero en Mestalla ante el Valencia.

El calendario será de nuevo un termómetro que medirá el nivel y la gestión de la plantilla

La Europa League trae dos citas que podrían ser decisivas para encarrilar la clasificación en esta fase liga actual, sin olvidar el estreno esta temporada en la Copa del Rey. El jueves 23 de octubre (18:45), el Betis viajará a Bélgica para medirse al Genk. El jueves 30 de octubre (21:00) llegará el debut copero ante el Atlético Palma del Río y el jueves 6 de noviembre (21:00), los de Heliópolis recibirán al Lyon en La Cartuja en un choque muy importante y exigente.

Villarreal, Atlético de Madrid y Lyon, entre los rivales más potentes para el cuadro de Heliópolis

Pellegrini afronta este tramo con la moral alta, ya que el equipo bético se marchó al parón en puestos de Liga de Campeones y con la mayoría de sus efectivos disponibles. A expensas de la recuperación de Isco, el preparador santiaguino ve cómo va recuperando efectivos de la enfermería, como Bartra, Llorente y Deossa, a la espera de ver cómo regresan Amrabat, que se perdió el encuentro ante el Espanyol por problemas físicos en Bulgaria; Pablo García y el resto de jugadores internacionales de cara a las habituales rotaciones ante un calendario tan cargado de partidos.