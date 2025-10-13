La gran duda con Amrabat en el Betis

Amrabat se refresca en una de las pausas de hidratación durante el encuentro contra la Real Sociedad en La Cartuja.

El Real Betis Balompié se encuentra en estos momentos inmersos en pleno parón de selecciones al igual que el resto de equipos de Primera División y encara la recta final del mismo en este lunes festivo sin los futbolistas internacionales. Precisamente, uno de los que está concentrado con su combinado nacional es el holandés nacionalizado marroquí, Sofyan Amrabat. Se lesionó en el choque europeo en Razgrad, del cual disputó pocos minutos, y así lo comunicaba el conjunto verdiblanco: "El centrocampista Sofyan Amrabat sufre una lesión miofascial postcontusiva en el recto femoral derecho como consecuencia de un golpe que sufrió el jueves en el encuentro frente al Ludogorets Razgrad. Su incorporación al grupo dependerá de su evolución", establece el parte médico. De igual forma, desde el combinado verdiblanco establecieron que es una lesión menor y que lo normal es que después del parón de selecciones pudiese estar a disposición del entrenador chileno.

De hecho, tal y como adelantó en exclusiva Diario de Sevilla, Amrabat ha viajado con su selección para ser evaluado por los servicios médicos del combinado norteafricano. En esa evaluación, que corresponde según la normativa FIFA a la propia selección, decidirían si enviarlo con anterioridad a la finalización del parón de nuevo a Sevilla o aguantarlo en la concentración.

Amrabat se queja de una falta sancionada por el árbitro. / Antonio Pizarro

Amrabat no juega con Marruecos, pero sigue allí

El pivote no jugó ante Baréin en el amistoso y todo queda pendiente de lo que ocurra ante República del Congo en el partido de clasificación para el Mundial. Lo normal es que tampoco juegue y simplemente se limite a seguir su recuperación con los servicios médicos de su país y regrese junto a Abde para volver a las órdenes de Pellegrini. El partido es este martes por la noche, por lo que lo normal es que el mismo miércoles ya se encuentren en la ciudad deportiva realizando una primera sesión de trabajo al margen en el gimnasio, y ya desde el jueves o el viernes incorporarse al trabajo grupal sobre el césped.

Es el proceder que tienen normalmente en La Palmera en este tipo de fechas tan señaladas como los parones de selecciones, aunque todavía hay que esperar a ver qué ocurre en el partido de marruecos. A partir de ahí, aparecerá la duda con el Betis.

Fornals golpea la mano de Amrabat tras el empate. / Antonio Pizarro

¿Jugará Amrabat contra el Villarreal? La gran duda

Manuel Pellegrini, por su parte, lo dejó medianamente claro. Era una lesión leve y esperaba que tras el parón, Amrabat pudiese estar. Al igual que también van a estar disponibles jugadores fundamentales como Nelson Deossa, Diego Llorente y Marc Bartra, que poco a poco han ido tomando ritmo con el equipo bético en este parón FIFA. Si el pivote juega con Marruecos, ya se sabrá que está recuperado y lo normal es que partiese de inicio en La Cerámica. Si no juega, habrá que observarlo en el final de la semana y ver para cuántos minutos determina el cuerpo médico bético que está.

Otra gran duda es si seguirá o no la próxima temporada. Aunque todavía queda mucho, esto comentaba Fajardo en una entrevista con esta casa hace unos días: "Estamos muy satisfechos por la composición del plantel en tres cuartos de campo. Creo que tenemos perfiles diferentes en el apartado físico, que es muy importante en el fútbol actual. Lo hemos vivido y sufrido en primera persona en competiciones europeas. Y con Amrabat, aunque es pronto, ya se ve que el compromiso, la adaptación y la ilusión del jugador por estar aquí más temporadas es algo real. Con el devenir de las jornadas iremos viendo".