El Cucho Hernández y Abde consagran su inspiración rematadora

Estaba el Betis incómodo ante el partido de corte físico que logró imponer el Espanyol con la permisividad del inexperto Iosu Galech, árbitro que debuta en Primera, pero el Cucho Hernández volvió a emerger en su faceta rematadora, lo que hace cada vez con más asiduidad, y encadenó su cuarto gol en ocho jornadas de Liga, lo que arroja una gran proyección de 19 tantos al final de la temporada. Abde coronó la remontada bética con un control orientado de los que sólo hacen los jugadores buenos de verdad. Y el marroquí ya se ha convencido de que lo es.

Cucho | Sigue flotando como una mariposa y cada vez pica más como una abeja

Mientras en el Betis cuentan las semanas para que llegue el mercado de invierno y con él algún rematador, el colombiano se sigue reivindicando con un catálogo de goles que distingue a un gran rematador. Esta vez fue con un giro de cuello para ponérsela imposible a Dmitrovic. Y cuando se retrasa unos metros, cómo baila bachata con la pelota...

Pau López | Su sangre fría no conviene en el balón parado, pero fue vital en el penalti

El portero ex espanyolista fue acaso el único que mantuvo el pulso sereno en ese final disparatado que entre Iosu Galech y Pizarro Gómez se sacaron de la manga con el discutidísimo penalti de Valentín Gómez. La misma sangre de hielo que muestra cuando hay que ponerle ardor y salir a balón parado le sirvió en el suelo ante Puado.

Valentín Gómez | Incluso ese codo le servirá para crecer

El argentino se está asentando en el eje de la zaga con su valentía y contundencia. Era un partido con mucha exigencia por la insistencia del juego al espacio para Roberto y también por los centros laterales del tramo final, con Kike García incluido. Incluso esa acción final le servirá para seguir avanzando.

Abde | Su fútbol de esta Liga sí está cargado de verdad

Es otra la seguridad del extremo marroquí en todo lo que hace. Ya arranca la moto cargado de malas intenciones, y no como a menudo le pasaba la pasada campaña, en la que levantaba al personal de sus asientos y luego se perdía en la indefinición. Su control en el gol define a un extremo de los buenos, buenos.