Pau López detiene un súbito drama y el Betis enfoca a la Champions

Si en mayo pasado la afición verdiblanca se dio una alegría de las que no se olvidan con esa banana que Antony dibujó hasta la escuadra derecha de Joan García para la remontada, la siguiente visita liguera del Betis a Cornellá deparó un final aún más eufórico, un subidón casi inconcebible, al detener Pau López un penalti a Puado en la última acción del encuentro, lo que sellaba el primer triunfo de los heliopolitanos fuera de casa en esta Liga y los afianzaba en esa zona alta de aspirantes a la Champions. Fue además una victoria con remontada merced a los golazos del Cucho Hernández (cuatro ya en la Liga) y de un Abde en estado de gracia.

El desenlace desató la euforia justificada de todos los béticos congregados en el rodeo espanyolista. De Pau López, que adivinó el lado que eligió Puado, de los jugadores, del banquillo y de los más de 700 aficionados que aún trataban de explicarse qué había pitado el novato navarro Iosu Galech bajo el consejo de Valentín Pizarro Gómez desde el VAR.

El Espanyol había colgado su último balón a la desesperada, el partido se consumía, la zaga bética despejó por enésima vez, los tres puntos iban a la valija y a Sevilla, pero el trencilla se llevó la mano al pinganillo y se convenció de ir al monitor. Valentín Gómez, en su braceo al saltar, impactó en el rostro de Cabrera, que hizo su papel.

De la emoción al paroxismo

La emoción de esos instantes finales degeneró en paroxismo, sobre todo entre jugadores y cuerpo técnico béticos. Todos con la sangre hirviendo salvo Pau López, que es un témpano para lo malo (qué le cuesta salir de la línea de gol a balón parado) pero también para lo bueno: había que centrarse en la mirada de Puado. Y eligió el lado correcto para que el desahogo bético fuera mayúsculo, un subidón de los que durará incluso hasta la vuelta del parón de selecciones, al que se marcha el Betis muy bien colocado, presentando sus credenciales de Champions. A la vuelta aguardan Villarreal y Atlético de Madrid para calibrar el nivel real de un aspirante que, cierto es, aún no se ha topado con los cuatro mejores equipo s de esta Liga.

El dramático desenlace del partido, con los miocardios disparados, devoró una cita que había tenido mucha miga, en la que el Espanyol trató de imponer su fútbol físico y enardecido y en la que el Betis se rebeló como lo que es, un señor equipo ya hecho al traje de jugar jueves y domingos.

Con siete cambios con respecto al viaje a Bulgaria salió el Betis en Cornellá. Sólo se mantuvieron en el once Marc Roca, Lo Celso y los dos centrales, Natan y Valentín Gómez, que están forzados a jugarlo todo, o casi, mientras Bartra y Diego Llorente sigan indispuestos. Regresaron bien descansados los hombres que integran hoy el mejor Betis posible.

Nunca fueron fáciles de afrontar los partidos de Liga posteriores a un incómodo viaje europeo, para más inri con partido en jueves, que es lo que le va a ocurrir a los béticos esta temporada. Retorna la expedición a mediodía del viernes, prepara de forma apresurada la cita del fin se semana... y enfrente, aguarda a veces un enemigo fresco, que ha disfrutado de toda la semana para preparar el pulso liguero. Y que tiene en la intensidad física su punto de apoyo para mover el mundo, como es el caso del Espanyol que tan fanatizado tiene Manolo González.

Fue echar a rodar la pelota sobre el prado de Cornellá y los periquitos salieron como posesos a buscar al Betis muy arriba. Otra vez amenazaba la tarde con torcerse como en Valencia ante el Levante si los béticos, esta vez de negro y verde menta, no trataban de igualar al menos el ímpetu de los blanquiazules.

El juego al límite de los pericos

El Espanyol lo tiene claro: jugar al límite del reglamento y verticalizar el juego, para lo que dispone a cuatro referencias arriba, el ariete Roberto más Dolan, Pepe Milla y Puado en un interlineado cargado de mala uva.

Así, en el minuto 15, Dolan fue al choque con Lo Celso, la pelota quedó suelta en el borde del área con el argentino doliéndose del trompazo en el suelo y Pol Lozano sorprendió a Pau López con un tiro no muy potente, pero con una parábola diabólica. Otra vez se le torcían las cosas alBetis demasiado pronto, con Antony aún sin soltar amarras.

Y le costó a todo el equipo bético soltar amarras porque el inexperto de Iosu Galech fue muy permisivo con las brusquedades locales, ante las que el equipo de Pellegrini no se arredró lo más mínimo. Los centrales, Natan y Valentín Gómez, volvieron a estar muy atentos y expeditivos ante los balones largos a Roberto, la principal amenaza perica, pero al fútbol de alta escuela de Antony, Fornals y el Cucho (cómo baila bachata el colombiano con la pelota cuando baja a enganchar) le faltaba colmillo.

Tras el descanso afiló el Betis sus intenciones y pronto aprovechó el Cucho un buen servicio de Ricardo Rodríguez desde el costado siniestro para un testarazo imposible para Dmitrovic en un plástico giro de cuello.

El ardoroso Espanyol quiso responder, el Betis no cedió un metro y Fornals, en un balón suelto en la medular con los locales muy expuestos, sirvió una pelota corrida entre dos defensores a Abde que el marroquí convirtió en oro con su control. Cruzó con comodidad ante Dmitrovic y puso el partido en manos del Betis. Roberto amenazó de cabeza dos veces antes de esa jugada final que devoró el partido... y disparó la euforia del bético.