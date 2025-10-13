Radar Betis semana nueve: Así les ha ido a los cedidos este fin de semana

El Real Betis Balompié ha visto ya cómo ha pasado el octavo fin de semana para los futbolistas que han salido cedidos de la entidad heliopolitana. En el radar de los futbolistas cedidos se encuentran: Sergio Arribas, que juega en la SD Huesca, Guilherme Fernandes, que lo hace para el Valladolid, Petit junto a Ismael Barea para el Mirandés, Iker Losada en el Levante, Nobel Mendy con el Rayo Vallecano y Mateo Flores en el Arouca portugués. Este último no juega desde el mes de agosto y estará un poco más sin hacerlo debido a una lesión que sufrió una lesión en el menisco externo de su rodilla, que lo tendrá en el dique seco entre dos y tres meses. Cabe recordar que en este radar se encuentran aquellos jugadores que han estado más cerca del primer equipo al haber contado Pellegrini alguna vez con ellos, o bien pertenecer a la dinámica del primer plantel.

En este caso, ha vuelto a ser un fin de semana bastante gris para los futbolistas que el conjunto verdiblanco tiene en nómina como cedidos. Entre aquellos que no han jugado por el parón de selecciones, los que han caído relegados a la suplencia, y los lesionados, tan sólo Guilherme Fernandes, Gonzalo Petit e Ismael Barea han tenido minutos y participación este pasado fin de semana de la hispanidad.

Guilherme Fernandes, el que más participa de momento

El guardameta luso tiene la portería del Real Valladolid totalmente garantizada. Su rendimiento partido tras partido está siendo un punto diferencial para los pucelanos y en el choque de este fin de semana ha vuelto a conseguir una portería a cero. Con una parada importante a un tiro desde dentro del área, Guilherme ha sido parte importante dentro del organigrama del combinado leonés para conseguir los tres puntos ante el Burgos. Y es que habían sido cinco partidos consecutivos sin poder dejar su portería a cero. El portugués se llevó el premio al mejor jugador del mes de septiembre en LaLiga Hypermotion.

En el caso de los futbolistas del Mirandés, tanto Gonzalo Petit como Ismael Barea fueron titulares en el empate a cero del conjunto de Miranda de Ebro ante el Leganés. El partido del delantero no estuvo mal del todo. No tiró a portería, pero con dos pases clave creó dos ocasiones importantes de gol para su equipo. Barea, por su parte, estuvo bastante acertado con balón con un 95% de acierto en el pase. Una intercepción, un despeje y cuatro recuperaciones fueron los números defensivos que cosechó al margen de recibir nuevamente una cartulina amarilla. Contención y buen toque en el partido de Ismael Barea que vio en algunos partidos como era relegado al banquillo y aprovechó su oportunidad.

Ismael Barea celebra su gol ante el que fuese su compañero Guilherme Fernandes / LaLiga

Próximas citas

Los próximos partidos de los jugadores cedidos por el Betis con participación en el primer equipo son los siguientes: