Gonzalo Petit: "Pellegrini me habló y me dijo que esta salida me iba a servir para mi adaptación al fútbol europeo"

El Betis firmó la llegada de Gonzalo Petit en este mercado de verano por el cual han desembolsado seis millones de euros. Un delantero de apenas 18 años de edad que llega procedente del Nacional y que ha dado el salto al fútbol europeo. Unas semanas muy ajetreadas en las que señaló el uruguayo que le "pasaron muchas cosas muy rápido, es algo soñado".

"Estaba nervioso antes de llegar, pero una vez que estás ahí se te van los nervios, porque todos te tratan de manera increíble. Incluso los jugadores que a veces veías en la tele y de un momento a otro te toca compartir con ellos, es algo soñado y lo disfruté mucho, traté de aprender al máximo", dijo en una entrevista en El Espectador sobre su llegada al Betis en las dos semanas en las que estuvo.

También desvelo la charla con Manuel Pellegrini y comentó que el chileno le habló cuando se confirmó la cesión al Mirandés: "Nos presentaron el primer día y ya arranqué a entrenar con todo el plantel. Cuando se cerró lo de la cesión a Mirandés me habló y me dijo que lo aprovechara, que esta salida me iba a servir para mi adaptación al fútbol europeo".

Gonzalo Petit aseguró que le gustaría realizar un cambio físico y al igual que pidió ayuda al cuerpo médico del Nacional, también lo ha hecho en el Betis y el Mirandés. "Yo pedí que me ayuden a trabajar en mi cambio físico, también lo pedía en Nacional, porque intento mejorar en eso día a día. Me gustaría aumentar la masa muscular, pero sin perder lo otro y quedar muy duro", comentó el ariete.

Por ahora en su nueva etapa en Miranda de Ebro ha sido titular en los dos encuentros el jugador en propiedad del Betis, aunque por ahora sin acierto y sin estrenarse como goleador. Comparte vestuario con otro jugador de la entidad verdiblanca como es Ismael Barea.