Alineación probable del Betis ante el Villarreal: ¿Lo Celso o Pablo Fornals?

Vuelven las dudas a la cabeza de Manuel Pellegrini. El Betis afronta un partido importantísimo en el Estadio de La Cerámica ante el Villarreal y la mayoría de los futbolistas importantes de su teórico once titular han ido convocados con sus respectivos combinados internacionales. Ahora, el Ingeniero tendrá que hacer algunas elecciones importantes a la hora de ir determinando el mejor equipo posible para enfrentarse a los de Marcelino con el objetivo de conseguir esos tres puntos fundamentales que colocarían a los béticos en el tercer puesto de la tabla clasificatoria.

La primera de las dudas llega en la posición del centro de la defensa. Diego Llorente y Marc Bartra acumulan ya dos semanas consecutivas entrenando con normalidad con el resto de sus compañeros. Aquí viene el primero de los rompecabezas para el chileno. ¿Mantener a Natan y Valentín Gómez como pareja titular, o darle ya minutos a alguno de los centrales diestros que tan necesarios son en este esquema? Lo normal es que jueguen al menos 45 minutos alguno de los dos, o incluso ambos siendo sustituidos el uno por el otro. Eso sí, el nivel de Valentín Gómez es tan alto que cuesta pensar que en un día tan señalado, Pellegrini prescinda de él.

Bartra, en un entrenamiento de los verdiblancos. / David Arjona / Efe

El medio, otra de las dudas

Con los dos extremos aparentemente claros, al igual que la zona de la delantera, la gran duda llega en la parte de la medular. Sofyan Amrabat parece un fijo para Manuel Pellegrini. Ya recuperado de sus molestias, lo normal es que fuese el fijo en el centro del campo. ¿Su acompañante? Dependerá de lo que decida el Ingeniero en la zona del mediapunta. Giovani Lo Celso viene de jugar y anotar con Argentina, y un largo viaje. En los últimos cuatro parones de selecciones nunca ha sido titular inmediatamente después de volver. Lo normal, por tanto, es que ese lugar lo ocupe Pablo Fornals y sea Marc Roca el que refuerce el músculo del centro del campo junto a Amrabat.

Luego hay posiciones como las del lateral zurdo o el extremo zurdo que pueden hacer dudar al chileno por el tema de los viajes. Pero la realidad es que a día de hoy el nivel de Ricardo y Abde es bastante superior al de Junior y Roro Riquelme, por lo que eso sí que podría ser diferencial a la hora de elegir. En la derecha, Antony tiene una oportunidad de oro para poder dar un golpe encima de la mesa en un día señaladísimo.

Por tanto, el once probable del Betis ante el Villarreal es el siguiente: Pau López; Bellerín, Bartra, Natan, Ricardo Rodríguez; Amrabat, Marc Roca; Fornals, Antony, Abde y Cucho Hernández.