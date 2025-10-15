El Betis aguarda a su ancla: Amrabat prepara su regreso para frenar el músculo del Villarreal

El jugador del Betis Sofyan Amrabat ya volvió a Sevilla de su concentración con la selección de Marruecos –con permiso del club verdiblanco–, y desde el pasado martes se ejercita en la ciudad deportiva para recuperarse de esa molestia muscular que sufrió ante el Ludogorets –por un fuerte golpe– y que le impidió estar en el último encuentro ante el Espanyol.

EL MEDIOCENTRO SE EXIGE AL MÁXIMO

El compromiso del medio centro defensivo con los heliopolitanos es máximo y apurará estos días de trabajo en Los Bermejales para poder estar a disposición de Manuel Pellegrini de cara al choque ante el Villarreal. Una cita en la que se atisba, en cuanto a físico en el centro del campo, una interesante batalla, en la cual Amrabat, si finalmente juega, se verá las caras ante rivales con poderío, como Pape Gueye, Santi Comesaña y Thomas Partey.

Marcelino suele mezclar a sus tres medio centros físicos, sin olvidar la figura de Parejo, más creativo

Los duelos están servidos, pues Marcelino, habitualmente, suele apostar por su clásico 4-4-2, con un doble pivote en el que suele combinar a sus centrocampistas. En el último partido de Liga, en el Santiago Bernabéu, Santi Comesaña y Thomas Partey salieron de inicio, aunque en otras ocasiones también lo hicieron el propio Comesaña con Pape Gueye o éste con Thomas Partey, sin olvidar a Dani Parejo, aunque éste es más de mover la pelota y hacer jugar a su equipo que de físico.

Pape Gueye se lleva la pelota pese a la presión de Arambarri en un Villarreal-Getafe. / E.P.

DUELO FÍSICO CON SABOR A EUROPA

El técnico asturiano, en función de las características del rival, combina a sus medio centros, los cuales van bien por arriba y también suelen tener un buen toque de balón, siendo el juego aéreo unas de las principales virtudes del Villarreal en cuanto a sacar provecho al balón parado, pues Pape Gueye mide 1,89 –además tiene dotes de mando y buen disparo lejano–; Santi Comesaña mide 1,88 y realiza un trabajo oscuro e importante para darle equilibrio a los amarillos; y Thomas Partey mide 1,85 y quizás sea el más posicional de los tres.

Con Comesaña, Pape Gueye y Thomas Partey, el Villarreal tiene una medular de mucha fuerza

Ante esto, el rol de Amrabat, con 1,85 de altura, jugaría un papel importante para los verdiblancos si acaba jugando en La Cerámica, pues su poderío va más allá de los duelos aéreos. Sobre todo, en cuanto a meter piernas, ir al choque, robar la pelota y ofrecer un apoyo siempre a sus compañeros, siendo pieza fundamental en ese triángulo defensivo que forma en el equipo de Pellegrini con los dos centrales.

LOS POSIBLES ACOMPAÑANTES

Y junto a Amrabat también debe jugar un papel importante su escudero. Marc Roca, Fornals –si actúa más retrasado y no en la mediapunta– y Altimira son las tres opciones que tiene El Ingeniero para acompañar al marroquí en un partido que sirve como prueba importante para los verdiblancos dentro de ese reto que tienen de pelear este curso por jugar la Liga de Campeones. Así, en La Cerámica, está servido un apasionante duelo con Amrabat intentando estar apto para intentar frenar el músculo del Villarreal.