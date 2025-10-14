Gran noticia con Amrabat en el Betis

El Real Betis Balompié ha tenido en la mañana de este martes la primera sesión de entrenamiento de la semana a puertas abiertas para los medios de comunicación en sus primeros 15 minutos. Tras un fin de semana de descanso y una sesión de lunes en la que el trabajo fue por la tarde, los de Manuel Pellegrini vuelven a dejarse ver en el segundo día de trabajo preparando el choque del próximo sábado ante el Villarreal en el Estadio de La Cerámica. Además, en el entrenamiento de este pasado lunes se pudo ver una imagen que dejó muy felices a los béticos: Isco sigue poco a poco avanzando en su recuperación, haciendo trabajo sobre el césped y se unió a una fotografía con sus compañeros tras unos ejercicios en equipo.

En este segundo día, el entrenamiento de los verdiblancos ha procedido, como de costumbre, comenzando con una charla del entrenador heliopolitano antes de esa primera vuelta al campo de calentamiento y los posteriores ejercicios con balón en uno de los rincones del campo. Las noticias positivas siguen apareciendo mirando al césped y no a la enfermería y el objetivo de la semana esta claro: preparar el choque del sábado de la mejor forma posible ya que es un duelo directo por la Champions.

Los futbolistas del Betis se dirigen al calentamiento después de la charla de Pellegrini / Manu Colchón

Amrabat ya se encuentra en Sevilla

Esa ha sido la mejor noticia de la mañana en clave bética. Después de viajar con su combinado nacional y ser evaluado por los médicos, Amrabat ya se encuentra en Sevilla para seguir en la ciudad deportiva Luis del Sol con su trabajo de recuperación. El marroquí está haciendo trabajo de gimnasio con el objetivo de terminar de recuperar la zona afectada y, en principio, este miércoles, comenzar a trabajar con el resto de sus compañeros. El pivote holandés nacionalizado marroquí está muy comprometido con la entidad bética y quiere estar sí o sí en un compromiso tan importante como el de este fin de semana.

Además, al margen de esta buena noticia, también destaca la continuidad sin ningún tipo de problema de los tres futbolistas que salieron en el inicio del parón de sus respectivas fases de recuperación: Deossa, Llorente y Bartra. Los tres se encuentran ya en plenitud de condiciones y estarán en la convocatoria de Manuel Pellegrini ante el submarino amarillo.

Amrabat, junto a En-Nesyri y otro futbolista de la selección de Marruecos. / Federación de Fútbol de Marruecos

Restan los internacionales e Isco

Junior Firpo y Pablo García también han regresado ya de sus compromisos. Por tanto, lo normal es que para el jueves ya hayan llegado la mayoría de los futbolistas internacionales y sea en el entrenamiento del viernes cuando se pueda establecer con total seguridad cuáles son los futbolistas que estarán citados para viajar a la Comunidad Valenciana y sobre todo confirmar que sólo queda Isco como integrante de la enfermería. Quedan aún algunos partidos de la fecha FIFA por jugarse y todo podría pasar (con el claro deseo de que así no ocurra).

El malagueño lleva ya varios días haciendo trabajo de apoyo y leve impacto sobre el césped y normalmente se le suele ver descalzo. Lo normal es que en una o dos semanas pueda volver a entrenar con el resto de sus compañeros y tras acumular varias sesiones ya quede a disposición del técnico chileno para que pueda volver a introducirlo en una convocatoria.