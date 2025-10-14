Sitúan al Betis tras el fichaje de dos grandes promesas de Brasil

El Real Betis Balompié va a ir al mercado de fichajes del mes de enero a buscar un futbolista de ataque si finalmente termina saliendo Chimy Ávila. Desde el entorno del argentino insisten en que van a ver si en el mercado invernal, cuando las competiciones en Sudamérica están en su fase inicial, encuentran una solución que permita el equipo de Heliópolis darle esa guinda a la plantilla que no pudo darse en el mes de agosto. Ahora, tras varias semanas después del cierre de mercado, han aparecido noticias en medios sudamericanos que han colocado al conjunto verdiblanco detrás de dos jóvenes atacantes.

Ellos Bruninho Braga, extremo zurdo de Atlético Paranaense de 17 años y Rayan Vitor Simplício goleador contrastado en la competencia brasileña por sus altas cotas goleadoras en el Vasco da Gama, a pesar de tener solo 19 años.

Mucha competencia para los verdiblancos

El Betis siempre ha dominado el mercado sudamericano (y en especial el brasileño) en los últimos años. La dirección deportiva comandada por Manu Fajardo y Álvaro Ladrón de Guevara cuenta con un amplio equipo de trabajo con diferentes roles. De hecho, hace pocos días ha llegado de vuelta a Sevilla una expedición de dos personas que han viajado a Argentina a ver a más futbolistas. Este tipo de movimientos se hacen con el objetivo de anticiparse al resto de clubes, como ha ocurrido con Valentín Gómez o Gonzalo Petit recientemente.

Pero en este caso, la competencia será feroz. En el caso del extremo del filial del Atlético Paranaense, Bruninho, en La Palmera deben esperar a verano de 2026 a que este cumpla la mayoría de edad. Además, es un talento ya localizado por otros clubes del continente europeo que no van a poner nada fácil la misión de la dirección deportiva del Betis si realmente se decantan por su incorporación.

En el caso de Rayan Vitor, todo apunta a que es un movimiento que se podría escapar de las manos del conjunto verdiblanco. Valor de mercado en Transfermarkt de unos 18 millones de euros de una joya brasileña de 19 años a la que se le caen los goles de los bolsillos. Con estas características, bien podría ser una de las miles de operaciones por cantidades ingentes de dinero que se cierran en la Premier League y que en el Betis ven desde demsiado lejos, pero todo puede ocurrir en el mundo del fútbol por lo que habrá que seguir la situación de cerca.

Fajardo sigue apostando por su plantilla

En la entrevista realizada por Diario de Sevilla al director deportivo del Betis, hablaba del modelo que quiere instaurar en el combinado bético así como también salió en defensa del equipo que, hasta el momento, ha construido: "El modelo que yo en primera persona intento instaurar y llevar a cabo, del cual cada día estoy más orgulloso, porque entiendo que los scouts que forman parte de la estructura del área deportiva del Betis cada vez asumen más protagonismo en la toma de decisión, cada vez son más valientes, entienden más lo que nosotros les exigimos desde esta posición".

"Me siento en un momento como director deportivo con muchísima ilusión, con muchísima convicción en lo que veo en el día a día, en el equipo que tengo la gran suerte de liderar. Por lo tanto, lo afronto con muchísima tranquilidad, porque la dirección deportiva del Betis está preparada y capacitada para afrontar con muchísima garantía los mercados venideros", certificaba.