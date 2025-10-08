La confesión de Altimira sobre Manuel Pellegrini y el final de mercado en el Betis

Uno de los futbolistas de los que más se ha hablado en el inicio de la temporada 2025/26 en clave Real Betis Balompié ha sido Sergi Altimira. En el mes de agosto porque en las últimas semanas sonó con muchísima fuerza para abandonar la disciplina heliopolitana. Desde, el mes de agosto hasta el momento porque ha dado un rendimiento muy alto, hasta que Sofyan Amrabat llegó y se hizo con la titularidad en la zona media junto a Pablo Fornals en los choques importantes. De igual forma, es uno de los mayores valores del combinado de Heliópolis y además, uno de los que más ha incrementado su valor de mercado.

El catalán ha concedido una entrevista a los compañeros de MARCA en la que ha repasado muchos temas de actualidad, entre ellos, la continuidad de Manuel Pellegrini, una de las mayores incógnitas del curso: "Si no me equivoco, Pellegrini está dispuesto a seguir, así que esperemos que lleguen a un acuerdo, está en manos del club", confesaba. "¿Qué te voy a decir? Este entrenador para el Betis, todo lo que ha dado, no hace falta que lo diga, así que en manos del club está", cerraba sobre el tema.

Altimira dialoga con Fornals en una sesión de trabajo en la ciudad deportiva. / David Arjona / Efe

Un mercado con pretendientes

Como fue contando Diario de Sevilla a lo largo de todo el verano y también complementó en los últimos días, Sergi Altimira tuvo varias propuestas para abandonar Sevilla. De hecho, en las últimas horas varios equipos de la Premier que no han trascendido evaluaron su situación pero finalmente decidieron no trasladar ofertas por el alto precio que solicitaban en La Palmera.

“Al final, cuando viene un club apostando dinero por ti, lo piensas, ¿no? Pero la última palabra tiene el club y no se dio y bueno. Pase lo que pase, hubiera salido ganando, así que contento de seguir aquí y pensando en el Betis”, establecía.

Sergi Altimira con el balón en los pies con la camiseta del Betis. / Europa Press

La competencia con Amrabat y el rol según el acompañante

“Es un jugador que ha jugado Mundial, que tiene mucho nivel, lleva una carrera muy buena, muy interesante y tiene esa jerarquía que también nos ayuda a los demás. Ha encajado muy bien en el club”, decía Altimira en la misma entrevista sobre Sofyan Amrabat. La competencia en el centro del campo está siendo dura y ahora le está tocando ser el que dosifica al que juega, pero sabe que todo va por etapas. “Sí, está claro. Al final, yo soy una persona muy ambiciosa, siempre quiero más y creo que no me tengo que poner ningún techo. Obviamente, en un club como el Betis, no es fácil jugar muchos partidos porque la competencia es muy grande, pero al final lo importante es estar siempre preparado para cuando te toque, ya sea de inicio o entrando desde el banquillo”, sentenciaba al respecto.

Dependiendo de a quién tenga jugando a su lado, el rol que tendrá será uno u otro. Esto comentaba al respecto: “Creo que el más posicional de todos es Sofyan, que entonces me toca ir un poco más arriba, pisar un poco de área. Tienes que saber el compañero que tienes al lado, conocerlo. A Amrabat no lo conocía, a Nelson tampoco, pero a los demás sí. Tienes que adaptarte al compañero que tengas, las características que tiene, las que tienes tú. Y a partir de ahí, intentar equilibrar, hacer un buen partido ambos”.